Hace poco le leí al director de un destacado diario nacional que su gran desafío consiste en ir a buscar a los lectores jóvenes allí donde hoy se informan y conversan. Se trata de una retórica sugerente que han adoptado no solo los medios sino ... también las empresas, partidos políticos e instituciones públicas en su estrategia de comunicación. He de decir que yo mismo la hecho mía en más de una ocasión, pero, en el fondo, no me la creo o, por lo menos, la pongo en duda. ¿Y si fuera al revés? ¿Y si el camino correcto para llegar a los jóvenes fuera mostrarnos lo suficientemente indiferentes a su atención como para resultarles interesantes? El riesgo, no lo ignoro, es convertirse en el Príncipe de Salina: todo elegancia, todo melancolía… y todo pasado: el símbolo de un mundo que se extingue.

Sin embargo, las modas pasan y 'El gatopardo', inmortal, es un clásico cada día más fascinante. No estoy del todo seguro de que la mejor manera de llegar a los jóvenes sea acercarse a donde están. Pudiera ser lo contrario, y que la mejor forma de seducirlos fuese mantenerse lo suficientemente distantes para que quisieran venir ellos. Si lo pienso bien, todas las cosas que deseé de joven, las deseé porque eran de mayores. Como nuestros viejos se mantuvieron elegantemente distantes y discretamente severos, ajenos a nuestros gustos, e incluso restrictivos en cuanto a la posibilidad de disfrutar prematuramente de los suyos, nosotros no tardamos en adoptar sus preferencias. Como no tuvieron prisa alguna en que llegáramos a sus libros, a sus periódicos, a sus telediarios (innegociables), a sus aficiones, en definitiva, a su estilo de vida adulto, nosotros aterrizamos en todo eso. Todos matamos a nuestros padres, y, una vez muertos, nos dimos prisa por resucitarlos.

Ahora sucede al revés. Demasiado preocupados por agradar a las generaciones que vienen debajo, hemos perdido todo el sugerente atractivo de estar arriba. Puesto que hemos descendido a sus intereses, ellos ya no tienen la menor motivación de elevarse hasta los nuestros. Dado que ahoran son los ídolos, nosotros ya no les inspiramos en absoluto. El placer adulto ha desaparecido porque se ha querido hacer joven, se ha disuelto en su misma sustancia, y así no hay modo de que madure el gusto inmaduro. En realidad esto es pura psicología humana, que suspira por lo imposible y desdeña lo que fácilmente se le entrega. La condición misma del deseo es su dificultad. No sólo de los filósofos, sino de todos los grandes novelistas, aprendimos que la pasión se enardece con el obstáculo y se extingue cuando se colma. No hay seducción alguna en lo asequible. La excitación está en lo que se nos entorpece y se nos niega.

Stendhal, Flaubert, Proust… si algo nos enseñan sus novelas es que la llama que aviva el fuego es la indiferencia. Y antes que todos ellos lo enseñó Platón en 'El Banquete'. Toda seducción depende de que el objeto permanezca inalcanzable. La elevación de lo deseado es la condición esencial del deseo. Los amantes fríos y altivos son los que inspiran las emociones más arrebatadas. El hielo enciende la chispa. Una botella de Jerez no es un vino al que haya que aficionar a los jóvenes de cualquier forma, sino uno que debe permanecer vetado para quien no sepa beberlo. Un periódico es un hedonismo adulto que hay que mantener lejos de quien se informe en Tik Tok.

¿Qué es eso de meter a Kant en las redes? El que quiera ese placer serio, que salga de su minoría de edad culpable y se lo merezca. Disolviendo la información y el pensamiento en pildoritas de Instagram, el periodismo y la filosofía no ganará a los jóvenes y, en el camino, existe el riesgo de que se pierda también la filosofía y el periodismo. Se objetará que ese video de treinta segundos es sólo el anzuelo para llevarlo de un mundo a otro. Pero puede que sea un anzuelo al revés, que, en vez de sacar al pez del mar, hunda en el agua al pescador. Doctores tiene la Iglesia, pero quizás elucubran demasiado. Lo que la experiencia parece mostrar es que, aplanando la pendiente de los goces mayores y adultos, sólo estamos despojándolos de su condición de cumbre.

¿Y si para despertar la atracción de los jóvenes por el periodismo, la filosofía y el vino de Jerez la mejor estrategia fuera alejar esos manjares de sus espacios habituales de entretenimiento y conversación? ¿Está funcionando acaso lo de ir a buscarlos suplicando su atención? No a simple vista, porque del suicidio del periodismo ya dan noticia los propios planes de estudios de las carreras de comunicación, en las que periodismo es lo que menos se estudia. Para qué van a aprender los futuros comunicadores a escribir un reportaje, si lo que tienen que saber es crear contenidos virales.