Suscríbete a
ABC Premium

SEVILLA AL DÍA

La Virgen viene a tu casa

Aquella Triana que dejaste atrás llega hoy a visitarte con el amor de una madre y la esperanza de ese aire nuevo para el barrio

Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

TIENES grabada a fuego aquella mañana en la que miraste por última vez a través de la reja del portalón de la calle Alfarería. Dejabas atrás tus recuerdos, la alegría de los corrillos por sevillanas en las tardes de la Velá, el pellizquito de sal ... que te dejó una vecina para terminar el puchero y las noches sin tiempo de abanico y mecedora en las que veías la vida pasar. Todo se esfumó en un abrir y cerrar de ojos por culpa del urbanismo caprichoso, ese que decidió que el hueco de tu humilde hogar lo debían ocupar unas viviendas sin alma que arrasaron con la esencia del arrabal. Te fuiste con una pequeña maleta entre las manos, sin apenas valor, con tres trapitos viejos y una foto en blanco y negro arrugada por las penas. Saliste también con un baúl inabarcable de vivencias que a diario traes a tu memoria. Es ese el antídoto al dolor del exilio que te evoca aquellos años felices de cuando el barrio era barrio y la gente era gente. Nada queda de aquello más que tus anhelos y el testimonio de quienes nos cuentan que no fue un sueño.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app