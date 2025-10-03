TIENES grabada a fuego aquella mañana en la que miraste por última vez a través de la reja del portalón de la calle Alfarería. Dejabas atrás tus recuerdos, la alegría de los corrillos por sevillanas en las tardes de la Velá, el pellizquito de sal ... que te dejó una vecina para terminar el puchero y las noches sin tiempo de abanico y mecedora en las que veías la vida pasar. Todo se esfumó en un abrir y cerrar de ojos por culpa del urbanismo caprichoso, ese que decidió que el hueco de tu humilde hogar lo debían ocupar unas viviendas sin alma que arrasaron con la esencia del arrabal. Te fuiste con una pequeña maleta entre las manos, sin apenas valor, con tres trapitos viejos y una foto en blanco y negro arrugada por las penas. Saliste también con un baúl inabarcable de vivencias que a diario traes a tu memoria. Es ese el antídoto al dolor del exilio que te evoca aquellos años felices de cuando el barrio era barrio y la gente era gente. Nada queda de aquello más que tus anhelos y el testimonio de quienes nos cuentan que no fue un sueño.

La herida sigue abierta. Cambiaste el vergel de tu corral de vecinos por un piso pequeño en el Polígono Sur, con ventanas angostas y una falsa prosperidad que despojaron de vida. Has intentado ser feliz con poco, creando allí una familia de gente buena y trabajadora a la que nadie le ha regalado nada. A veces te armabas de valentía y cogías el autobús para volver al barrio, pero esa Triana de turistas y franquicias se parece poco a la de las moñas de jazmín y las avellanas verdes. En el mercado ponen hamburguesas gourmet donde antes te fiaban dos tomates para el picadillo. Solo te reconoces en el rito de santiguarte en la capillita del Puente, porque la fe es de lo poco que no te han arrebatado. Ahí sí que vuelves a sentirte en casa.

Hace años que te fallan las piernas y sales poco a la calle. Lo de vivir en un tercero sin ascensor limita mucho tus salidas y la televisión es casi tu única vía de escape. El otro día rebuscaste en el primer cajón de la cómoda del dormitorio para darle a tu nieto un billete de 10 euros. Anda, con otros chavales del barrio, poniendo flores de papel y colgaduras en las calles para recibirla. Dicen que la Virgen a la que hablas a diario en el almanaque de la entradita viene estos días a la parroquia y cuando te miras al espejo ves a esa muchacha que se marchó de su barrio para siempre. Entonces tenías el pelo negro, como esos dos luceros de azabache a los que rezas cada noche un Avemaría. Te llamas Carmen, Ana, Loli...poco importa. Y realmente no sé quién eres, ni te conozco, pero sé que existes. Hoy, cuando termines tu cafelito de media mañana, sentirás ese aire fresco que entrará por la ventana. Si te asomas, volverás a ver aquella reja de la calle Alfarería. Esa Triana que dejaste atrás vendrá hoy a visitarte con el amor de una madre. Nunca antes la Esperanza cobró tanto sentido. Ponte guapa, que hoy la Virgen viene a tu casa.