Hace hoy una semana que a los macarenos se nos paró el corazón. Esa Virgen de la Esperanza que amaneció en su camarín, aún siendo el icono universal de siempre, nos miraba diferente, como queriéndonos decir algo que no alcanzamos a entender. Era la misma, ... pero en el fondo sabíamos que no. Algo fallaba. La intervención de mantenimiento que el profesor Arquillo le había practicado fue muy desafortunada y todavía no sabemos los porqués. Tampoco estuvo acertada la junta de gobierno, que gestionó con precipitación y falta de transparencia una crisis sin precedentes. Nadie habría querido estar en su pellejo. Lo cierto es que las primeras horas fueron un cúmulo de decisiones inapropiadas que desataron un terremoto de emociones del que a día de hoy seguimos sin recuperarnos. Pero quizás la reflexión es otra: ¿el resto hemos estado a la altura de las circunstancias? Porque el dolor es común y dudo que haya nadie que se sienta macareno que no esté totalmente destrozado por lo ocurrido, aunque quizás todos hemos dicho, pensado, actuado y hasta justificado actitudes que se alejan completamente de la frialdad que requería el problema.

Ahora que ha pasado una semana, la tristeza sigue instalada en la basílica. Hace poco que un hermano macareno compartía conmigo unas palabras del siempre añorado Abelardo en las que decía que «esta Virgen pega los palos sin avisar». Y pocos la conocían mejor que él, que hasta hablaba con Ella a solas. Puede que sea así, y que la Macarena haya querido decirnos algo que todavía no alcanzamos a entender. A todos nos ha cegado el amor por Ella. Porque la Virgen de la Esperanza es más que una madre para los macarenos y no hay nada que duela más que le hagan daño a alguien sin la que la vida no sería la misma. Pero si algo ha tenido la Macarena en estos más de cuatro siglos es que la Virgen es lo único que ha sido capaz de unirnos a todos, a pesar de las diferencias que nos separan en tantos aspectos de la vida. Cuando era por Ella, todos éramos uno. Y ahora parece que no, que se ha utilizado este desgraciado suceso para cobrarse las facturas pendientes, para politizar el futuro de la corporación o para buscar protagonismos. El resultado es una hermandad herida de muerte y una ruptura que costará mucho tiempo cicatrizar. Porque lo que le han hecho con la Macarena tiene arreglo y más pronto que tarde volverá a ser lo que fue. Pero hay actitudes y dignidades que sí que no se pueden restaurar. En mi casa, cuando las cosas venían mal dadas, me enseñaron que había que rezarle a la Virgen, porque al final todo sería como Ella quisiera. Desde hace una semana le rezo todas las noches para que conceda una tregua a los que somos sus hijos. Porque esta junta se irá y vendrá otra, y nosotros pasaremos. Pero la Virgen de la Esperanza seguirá ahí, siendo el pegamento de una hermandad que merece volver a ser feliz con Ella.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Hermandad de la Macarena