LES voy a contar un secreto. Hace más de dos décadas, la Avenida de la Constitución tenía sombra y además era natural. Esta gran vía sevillana estaba repleta de una hilera de árboles de frondoso porte que hacían que pasear por allí no se convirtiera ... en una tortura en los meses de verano. Aquel 'bosque' en pleno Centro se lo llevó por delante la piqueta del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín y su proyecto de peatonalización. Sí, aquellas obras interminables que cambiaron por completo la fisonomía de la zona acabaron con los coches, los atascos y la polución y nos trajeron de propina un tranvía que en origen servía para muy poco. Pero además –que no se olvide nadie de esa parte de la historia– arrasaron por completo con todos los ejemplares de almeces que pintaban de verde la estampa del idílico paseo.

Ahora que tanto se habla –y con razón– de la falta de sombras que tiene la Avenida no está de más recordar que hasta hace poco tiempo eso que tanto añoramos ya existía. Desapareció, como hemos recordado, por la ejecución de aquel proyecto de la Sevilla que miraba al futuro, aunque lo hiciera olvidándose de lo fundamental. La obra –y sobre todo el tiempo– también se llevó por delante la promesa del alcalde socialista de volver a plantar los ejemplares que se quitaron y que se conservarían mientras tanto en el Parque de Miraflores. Si realmente llegaron allí, lo hicieron para quedarse. Esta semana, José Luis Sanz ha recuperado la idea de volver a llenar este paseo de árboles frondosos que den sombra natural a los sufridos sevillanos y turistas que ahora caminan por allí como quien se enfrenta al desierto del Sahara. Y lo ha hecho consciente –quiero pensar– de que difícilmente logrará su objetivo en este mandato por eso de que la naturaleza tiene sus plazos y que éstos no coinciden con los tiempos del interés político que aquí está en juego.

Porque más allá del 'Replanta Sevilla' de Sanz y del 'arboricidio' (qué palabra más horrorosa) de Monteseirín, hoy 16 de agosto estamos hablando de esto porque la Avenida sigue sin tener ni una triste sombra en la que cobijarse. Y es que el alcalde nos había prometido que este año sería el de los toldos en esta calle y que además empezarían a montarse nada más que pasara la Semana Santa. La realidad es que la compleja burocracia ha tirado por la borda los plazos y que a estas alturas sólo tenemos una hilera de maceteros de hormigón horrorosos, unos mástiles sobre ellos y algunos anclajes en las fachadas, aunque de las velas no hay ni rastro. Parece que llegarán la semana que viene, pero el populacho está que fuma en pipa por el incumplimiento. Y sobre todo porque es el segundo año consecutivo en el que a Sanz le pasa lo mismo: primero, Marqués de Contadero; y ahora, la Avenida. Sólo el hombre es capaz de tropezar dos veces en la misma piedra, aunque la factura que paga un alcalde por estos errores siempre es mayor a la del resto de los mortales.