Las sombras de la Avenida

Los toldos llegarán la semana que viene, pero lo harán demasiado tarde. Caminar por allí estos días es lo más parecido a cruzar el desierto del Sahara

Mario Daza

Mario Daza

LES voy a contar un secreto. Hace más de dos décadas, la Avenida de la Constitución tenía sombra y además era natural. Esta gran vía sevillana estaba repleta de una hilera de árboles de frondoso porte que hacían que pasear por allí no se convirtiera ... en una tortura en los meses de verano. Aquel 'bosque' en pleno Centro se lo llevó por delante la piqueta del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín y su proyecto de peatonalización. Sí, aquellas obras interminables que cambiaron por completo la fisonomía de la zona acabaron con los coches, los atascos y la polución y nos trajeron de propina un tranvía que en origen servía para muy poco. Pero además –que no se olvide nadie de esa parte de la historia– arrasaron por completo con todos los ejemplares de almeces que pintaban de verde la estampa del idílico paseo.

