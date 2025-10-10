Suscríbete a
Sevilla tiene FOMO

En esta ciudad, más que tener esa ansiedad por perdernos algo, organizamos de todo para que nadie se quede en su casa

Mario Daza

Mario Daza

De toda la vida de Dios, a los agonías que han ido de intensos y no se han perdido ni un sólo evento se les ha llamado jartibles. Es ese perfil de sevillano al que le encantaría que el día tuviera 36 horas para llegar ... todavía a muchos más sitios. Seguro que tienen a mano algún ejemplo de alguien que cumple con este requisito. Pero por si acaso, les doy aún más pistas. Es ese tipo de persona que siempre quiere más. Sale a la calle todos los fines de semana a buscar procesiones o traslados y, cuando llega la Cuaresma, sigue el rastro del incienso y la cera para encontrar su paraíso. Es ese mismo que se muda los siete días de Feria al Real de Los Remedios –incluida la víspera–, deambulando de caseta en caseta para beberse la fiesta hasta la última gota. Es socio, cómo no, del Betis o del Sevilla y, si le cuadra, se pega su viajecito a ver un partido fuera de casa. Le encantan esas barras de bar con su chapa y la chacina en papel de estraza. Y, por si fuera poco, tiene su pisito en Chipiona o Matalascañas para aprovechar el verano al estilo hispalense.

