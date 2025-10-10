De toda la vida de Dios, a los agonías que han ido de intensos y no se han perdido ni un sólo evento se les ha llamado jartibles. Es ese perfil de sevillano al que le encantaría que el día tuviera 36 horas para llegar ... todavía a muchos más sitios. Seguro que tienen a mano algún ejemplo de alguien que cumple con este requisito. Pero por si acaso, les doy aún más pistas. Es ese tipo de persona que siempre quiere más. Sale a la calle todos los fines de semana a buscar procesiones o traslados y, cuando llega la Cuaresma, sigue el rastro del incienso y la cera para encontrar su paraíso. Es ese mismo que se muda los siete días de Feria al Real de Los Remedios –incluida la víspera–, deambulando de caseta en caseta para beberse la fiesta hasta la última gota. Es socio, cómo no, del Betis o del Sevilla y, si le cuadra, se pega su viajecito a ver un partido fuera de casa. Le encantan esas barras de bar con su chapa y la chacina en papel de estraza. Y, por si fuera poco, tiene su pisito en Chipiona o Matalascañas para aprovechar el verano al estilo hispalense.

A esto que es tan nuestro como la Giralda, los jóvenes de hoy en día le llaman tener FOMO. En las puertas de los institutos puede que sea la expresión más utilizada en los últimos años. Es el acrónimo inglés de «Fear Of Missing Out», es decir, el miedo a perderse algo. Un sentimiento de ansiedad que surge al creer que otros están viviendo experiencias más divertidas o emocionantes que las que afronta uno, que es tan jartible que no quiere que nada se escape de su mano. Lo cierto es que repasando el calendario de eventos en la ciudad tras la vuelta del verano, el diagnóstico sería claro: Sevilla tiene FOMO. En septiembre han sido casi dos centenares de actividades gestionadas por el Cecop y octubre ha comenzado a un ritmo que hace presuponer que el otoño será uno de los más extremos que se recuerdan. Porque aquí no es que nadie tengan ansiedad por perderse algo, es que se organiza de todo para que haya dónde elegir. Una carrera popular, un concierto, exposiciones, una procesión extraordinaria o las de siempre, un partido de fútbol, un mercadillo, unos juegos populares...y así hasta donde alcance la imaginación.

Las ordenanzas fiscales para 2026 que está a punto de aprobar el Ayuntamiento de Sevilla incluyen por primera vez una tasa para que los eventos asuman el coste de los servicios municipales que hay que activar para su celebración. Ningún grupo de la oposición le ha puesto pegas y todo hace indicar que saldrá adelante. La realidad es que no todo el mundo la pagará y las actividades que sean benéficas o estén organizadas por las hermandades estarán exentas de rascarse el bolsillo. O sea, que la mayoría de ellas seguirán saliendo gratis. Quizás la reflexión invite más a una autorregulación de los intensitos que a ese tributo a medio camino que no resuelve la papeleta. Porque se puede ser un jartible, y presumir de ello, pero hasta para disfrutar hay que ser responsable, coherente y cauto.