Suscríbete a
ABC Premium

Sevilla al día

La puerta equivocada

A Sanz le piden que no cobre el 'basurazo' y lo cambie por la tasa turística, pero ni uno ni otro tributo depende de su gestión

Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Anda la parroquia tuitera con una indignación que ya quisiéramos observar en otros asuntos a cuenta de la tasa que el Ayuntamiento de Sevilla nos va a tener que cobrar por reciclar a partir del año que viene. La medida en sí tiene narices: resulta ... que la Unión Europea aprobó una directriz en materia de gestión de residuos que obligaba a cobrar un impuesto para sufragar los costes de este servicio. O sea, que se pretende concienciar a la ciudadanía de que apueste por un modelo sostenible apretándole todavía más sus ya apuradas economías. Vamos, metiéndole la mano en el bolsillo. Todas las administraciones locales se han encontrado con este marrón tributario que durante dos años ha pagado el Consistorio hispalense de sus propios presupuestos. Pero la legislación obliga a que a partir de ahora lo costeen los vecinos y al alcalde Sanz no le ha quedado otra que asumir el precio de una medida que va en contra de su política de rebajar año a año las ordenanzas fiscales. Tiene que recaudar 40 millones de euros en 2026. Ahí es nada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app