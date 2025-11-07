Suscríbete a
Populismo capillita

Hay quien pretende ganar las elecciones en una hermandad diciéndole a la gente lo que quiere oír, como aquellos 'podemitas' del manoseado 15M

Mario Daza

APROVECHAR una crisis social para intentar conquistar el poder es el tuétano del populismo político. Hay una infinidad de casos cercanos que sostienen la recurrencia de esa estrategia, tan antigua como las aspiraciones de mando de aquellos que se han aprovechado de las debilidades ajenas ... para urdir su victoria en esta batalla de la influencia. Su figura sería como la de esa especie de mesías que abre paso a la tierra prometida para el pueblo, el mismo que hasta su aparición casi divina vivía sedado por el yugo de quien dirigía los hilos de la marioneta. En medio del caos surge un líder, con un perfil carismático de diseño, que es capaz de persuadir, de mostrarse como un héroe y hasta de convencer con un discurso que sólo dice lo que la gente quiere oír.

