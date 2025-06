cuando era pequeño atesoré una colección de trastadas que ponía a mis padres de los nervios. Una vez me dio por cruzar la Ronda de Capuchinos de una acera a otra, con el semáforo en rojo y sin mirar si venían coches. De aquello me ... salvé por los pelos y por la suerte. En otra ocasión, me perdí de mi familia y sólo se me ocurrió ir en dirección a casa de mis tíos, a un kilómetro de distancia. Apenas tenía cinco años y me libré porque me encontraron unos amigos de mis primos. Las dos veces tuve a mis padres al borde del colapso y sólo se me ocurrió pedir perdón. Pero recuerdo que mi madre decía que no bastaba con eso y que había que asumir las consecuencias. «Si eres mayor para lo bueno, también lo vas a ser para lo malo». Una sentencia de vida de esas que jamás se olvidan.

Ahora que el todopoderoso líder socialista –el acorralado Sánchez– ha puesto de moda eso de pedir perdón, vuelven a resonar en mi mente las sabias palabras de mi madre. No Pedro, no es suficiente con pedir disculpas ante el demoledor informe de la UCO. Entre otras cosas, porque basta conocer cómo funciona un partido político para saber que un secretario general –o un presidente– nunca es ajeno a los movimientos de su secretario de organización. Y luego, por una cuestión de estética y de estilo. Miren, cuando hacía mis trastadas, me jugaba mi integridad y el infarto de mis padres. Pero las que la Guardia Civil achaca presuntamente al PSOE –mordidas, sobresueldos, financiación ilegal, tráfico de influencias...– se urdían con el dinero de todos los españoles. O sea, disparando con pólvora ajena para un presento beneficio particular. Y ante eso no hay perdón que valga, sino asumir las consecuencias y dejar a los ciudadanos que decidan con su voto si hay o no hay perdón. Que una cosa es pedirlo y otra, bien distinta, que te lo concedan. Pero quedándome en ese perdón sanchista que tanto ha calado entre sus fieles, no vendría mal que los socialistas sevillanos siguieran el ejemplo de su idolatrado líder y pidieran disculpas por todas las deudas pendientes con esta ciudad. Porque Sevilla lleva años a la cola de las inversiones del Gobierno del PSOE y, para una obra que hacen como es la ampliación del puente del Centenario, resulta que está infectada de retrasos, sobrecostes y supuestas mordidas. Ese partido que niega la conexión entre el aeropuerto y Santa Justa, los túneles de la SE-40 o incentivos fiscales al centenario de la Expo del 29, sólo se acuerda de Sevilla cuando es en su propio beneficio. Sánchez regresará a la capital hispalense a finales de mes para recibir a los mandatarios de la ONU, poniendo la ciudad patas arriba. Aprovechará el viaje para reajustar el 5 de julio la cúpula de su partido en un Comité Federal de maquillaje que sólo busca su salvación. Lo que no sé si sabe Pedro es que para ese día ya hay prevista una coronación en Sevilla que, precisamente y por mucho que él quisiera, no será la suya.

