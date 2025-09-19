Suscríbete a
SEVILLA AL DÍA

¡Obras, obras!

Sanz tiene la ciudad patas arriba con una lista interminable de actuaciones que son necesarias pero que nadie se atrevió a ejecutar

Mario Daza

Mario Daza

PRESUME el alcalde de que tiene Sevilla «en marcha» y de que en los más de dos años que han transcurrido de mandato ha sido capaz de desbloquear una infinidad de proyectos que andaban guardados en un cajón. La mayoría de ellos, todo hay que ... decirlo, relacionados con la gestión de la Gerencia de Urbanismo. Serán el paso del tiempo y la hemeroteca quienes pongan en su sitio a José Luis Sanz y determinen por qué hechos pasará a la historia como máximo responsable político en la Plaza Nueva, aunque por ahora ya se empieza a atisbar cuál será sin duda uno de sus mayores legados. Al margen de los méritos que él se atribuye, está claro que será recordado como el primer edil que puso la ciudad completamente patas arriba para acometer una serie de obras tan necesarias como molestas. Porque seguro que se habrán dado cuenta de que Sevilla anda levantada por sus cuatro costados y que este año el típico zafarrancho de cada verano queda en mera anécdota comparado con lo que estamos viviendo los sevillanos.

