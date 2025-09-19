PRESUME el alcalde de que tiene Sevilla «en marcha» y de que en los más de dos años que han transcurrido de mandato ha sido capaz de desbloquear una infinidad de proyectos que andaban guardados en un cajón. La mayoría de ellos, todo hay que ... decirlo, relacionados con la gestión de la Gerencia de Urbanismo. Serán el paso del tiempo y la hemeroteca quienes pongan en su sitio a José Luis Sanz y determinen por qué hechos pasará a la historia como máximo responsable político en la Plaza Nueva, aunque por ahora ya se empieza a atisbar cuál será sin duda uno de sus mayores legados. Al margen de los méritos que él se atribuye, está claro que será recordado como el primer edil que puso la ciudad completamente patas arriba para acometer una serie de obras tan necesarias como molestas. Porque seguro que se habrán dado cuenta de que Sevilla anda levantada por sus cuatro costados y que este año el típico zafarrancho de cada verano queda en mera anécdota comparado con lo que estamos viviendo los sevillanos.

Sanz ha tenido la voluntad política y la valentía necesarias para asumir que las obras tenían que hacerse en algún momento y que la oportunidad era ahora. Todo ello, a pesar de ser consciente de las numerosas complicaciones que provocarían en el día a día de la gente y de las críticas que iba a recibir por parte de los vecinos más afectados y, en consecuencia, más enfurecidos. Aún así, el gobierno municipal planificó casi 70 actuaciones de calado para estos meses de verano que, en su mayoría, se han prolongado a la vuelta de las vacaciones y que seguirán en activo con la llegada del otoño. Ahí están, por ejemplo, la transformación de la Plaza Nueva, los primeros trabajos en la Avenida, la culminación del tranvibús y el inicio de su segunda fase hasta el Centro o, como se anunció ayer, la reforma de las medianas de ocho grandes accesos a la ciudad como Torneo, Kansas City, Flota de Indias o Alfredo Krauss. Si a todo ello se suman los reasfaltados en la práctica totalidad de los distritos, se entiende que el alcalde se haya ganado la fama de tener la ciudad patas arriba para cambiarla al completo.

Pero partiendo de la base de que estas obras son necesarias, la reflexión nos lleva a preguntar por qué no se habían hecho hasta ahora y si el precio a pagar por su ejecución merecerá la pena. A la segunda cuestión es fácil responder con un sí, pues dudo que nadie se oponga a que mejoren su calle aunque para ello tenga que soportar semanas de atascos interminables. La clave está en saber por qué se ha tardado tanto en poner en marcha unas actuaciones que saltaban a la vista que eran tan urgentes como útiles. Habría que preguntar al histórico de alcaldes qué es lo que motivó que miraran para otro lado y, sobre todo, pedirnos a nosotros mismos una buena dosis de paciencia para resistir. Aquí, parafraseando el refrán, está claro que las obras serán desamores pero, claramente, más que buenas razones.