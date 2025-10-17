Suscríbete a
El metro del PSOE

Muñoz critica el trazado de la línea 3 en nombre de ese mismo partido que tiene el vergonzante honor de haber enterrado la red completa

Mario Daza

Mario Daza

LA hemeroteca es el mejor antídoto contra la incontinencia verbal. Hace unos días, la misma mañana en que la consejera de Fomento y el alcalde de Sevilla presentaron el estudio informativo de la línea 3 Sur del metro, el portavoz del PSOE pecó de un ... desliz argumentario impropio de alguien que aspira a gobernar la ciudad. Antonio Muñoz, junto a su concejal Carmen Fuentes, fue a grabarse un vídeo en la mediana de la avenida de Jerez en el que ponía el grito en el cielo por el trazado diseñado por la Junta de Andalucía. Decía ser una especie de representante de los vecinos de Bellavista, en cuyo nombre calificó el proyecto como «de segunda» por el hecho de que llegara al barrio en superficie. Un criterio que podría ser discutible sino fuera porque su partido tiene en su currículum el vergonzante honor de enterrar la red completa cuando estuvo en el poder.

