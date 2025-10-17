LA hemeroteca es el mejor antídoto contra la incontinencia verbal. Hace unos días, la misma mañana en que la consejera de Fomento y el alcalde de Sevilla presentaron el estudio informativo de la línea 3 Sur del metro, el portavoz del PSOE pecó de un ... desliz argumentario impropio de alguien que aspira a gobernar la ciudad. Antonio Muñoz, junto a su concejal Carmen Fuentes, fue a grabarse un vídeo en la mediana de la avenida de Jerez en el que ponía el grito en el cielo por el trazado diseñado por la Junta de Andalucía. Decía ser una especie de representante de los vecinos de Bellavista, en cuyo nombre calificó el proyecto como «de segunda» por el hecho de que llegara al barrio en superficie. Un criterio que podría ser discutible sino fuera porque su partido tiene en su currículum el vergonzante honor de enterrar la red completa cuando estuvo en el poder.

En estos casos, y a pesar de que la diferencia de opiniones es sana, uno debe quedarse con la mayor. Y aquí no es otra que la noticia de que el metro llegará a Bellavista, formando parte del trazado de una línea que cruzara Sevilla de norte a sur. Por eso, los vecinos de esa zona deben estar felices, aunque todo en la vida es mejorable. Que el suburbano vaya por allí en superficie responde a criterios técnicos, económicos y de plazos, es decir, a argumentos objetivos. Porque la clave es que el metro llegue y que además lo haga cuanto antes. Entre otras cosas, porque en esta ciudad llevamos años de retraso con un proyecto que debió ser realidad hace décadas y que evidencia el histórico abandono que hemos sufrido en materia de infraestructuras. Es tanto lo que nos deben, que enumerarlo sería tan doloroso como interminable.

Pero lo más lastimoso de las declaraciones de Muñoz es que vengan precisamente del PSOE. Su partido fue quien estando al frente de la Junta elaboró un proyecto de la línea 3 que en 2011 guardó en el cajón. Un trazado que, por cierto, acababa en Los Bermejales y se olvidaba por completo de Bellavista. Mejor en superficie a no tener nada como querían los socialistas. Y aún hay más. Muñoz debería preguntarle por ejemplo a los vecinos de Sevilla Este si prefieren un metro «de segunda» a ese tranvibús que se inventó el PSOE para resolver un problema de movilidad cuya única solución es la línea 2 del suburbano. Seguro que en la avenida de las Ciencias estarían dando brincos si pasara por allí, aunque fuera por encima de la mediana.

Los políticos sobreviven a diario gracias al sensacionalismo y aprovechando para decirle a la gente lo que quiere oír. Muñoz ha intentado aprovechar la pataleta para ganar un puñado de votos en Bellavista a costa de vilipendiar una gran noticia. Sería hasta plausible que criticara el trazado en superficie si su partido, el PSOE, no hubiera enterrado el proyecto en su día y, por lo tanto, fuera el culpable directo del retraso que condena a Sevilla.