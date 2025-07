LA Macarena afronta esta semana una de las citas más trascendentales de su historia reciente. Este martes, sus hermanos están citados al cabildo en el que debe quedar encaminada la resolución de la nefasta intervención que practicaron el profesor Arquillo y todo su equipo sobre ... la dolorosa. Ha pasado un mes desde aquella mañana de junio en la que amanecimos sobresaltados por la estampa irreconocible de la Virgen de la Esperanza que nos rompió el alma y provocó un terremoto de comentarios –algunos completamente faltos de rigor y decencia– del que todavía no nos hemos recuperado. Ahora, con las heridas abiertas pero con la mesura que ofrece el tiempo, ha llegado el momento de empezar a resolver este desaguisado en el que nos encontramos.

En un mes se han dicho muchas cosas y se han certificado otras cuantas. Nadie duda de que la intervención de Arquillo estuvo llena de errores, que se extralimitó en el encargo y que no afrontó con dignidad sus fallos. También que la Virgen tuvo dos ángeles de la guarda como Carlos Peñuela y Esteban Sánchez que se jugaron su profesionalidad por ayudar a la imagen de su devoción. Ha quedado claro que la junta de gobierno cometió muchos errores, el primero no estar vigilante en los trabajos y evitar este destrozo. Es obvio que ahí se equivocaron y que la Virgen nunca debió reponerse al culto en esas condiciones. Todos hemos sufrido y llorado por lo ocurrido, nos ha invadido la ira y la indignación, pero ahora toca dar un paso de madurez y ayudar a que se resuelva la situación cuanto antes. La Macarena no puede esperar más y necesita restaurarse. Ahí si tenemos la certeza de que la junta de gobierno ha elegido a los mejores: Pedro Manzano, de cuya profesionalidad nadie duda; y el asesoramiento del IAPH, que es garantía de éxito por la calidad y la calidez humana de sus técnicos.

El martes en el cabildo, que será en la basílica por ser la casa de todos los macarenos, es momento de pedir explicaciones, resolver dudas y acallar las versiones interesadas de estos días. También de exigir responsabilidades a los culpables. Pero, por encima de todo, es hora de pensar en la Virgen y que con esta restauración todo, o casi todo, vuelva a la normalidad. Es obvio que cada hermano tiene la libertad de votar en conciencia, pero cuando uno quiere lo mejor para su Madre –con mayúsculas porque también lo es de Dios– no cabe otra que depositar la confianza en los profesionales y dejarlos trabajar. De eso se trata, de pensar en Ella y nada más.

Lo del martes no es un plebiscito hacia la gestión de Fernández Cabrero y su junta de gobierno, tampoco son unas elecciones a hermano mayor. No. Es algo mucho más serio, porque lo que está en juego es que recuperemos a nuestra Madre y que la Virgen vuelva a ser ese icono universal reconocble. Eso es lo que se dirime en el cabildo. Y el que vaya buscando ganar otra batalla, podrá ser hermano, podrá ser devoto, pero no es macareno.