Falta muy poco para que nos encontremos en el aeropuerto de San Pablo un cartel que diga: «Bienvenidos a Sevilla, la ciudad de los excesos». No es una hipérbole con la que nos machacan a los del sur. Más bien, podría convertirse en el lema ... que nos identificara a los sevillanos, pues a nuestro alrededor todo sucede últimamente por la teoría del desbordamiento. Me explico: que apostamos por el turismo, al poco tiempo decimos que estamos saturados y que aquí no cabe nadie más; que caen cuatro gotas de lluvia, pues las avenidas se colapsan y nadie se libra de un atasco; que alguien se queja porque su calle está sucia, pues a las pocas horas tenemos el complejo de que todos vivimos en una especie de suburbio. Vamos, la Sevilla novelera de siempre que todo lo magnifica pero que daría su vida por copiar la del vecino.

Pero hay veces que en este cuento de 'Pedro y el lobo' nos terminan pegando el bocado. Estamos viviendo el que seguramente sea el fin de semana más plagado de eventos del tiempo ordinario de la ciudad. Sí, ese el que teóricamente íbamos a bajar las revoluciones de la emoción y empezaríamos a recuperarnos del éxtasis que provocó la Semana Santa y la Feria, sin olvidarnos de la inesperada prórroga del viaje a Roma del Cachorro para la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías. Pero nada oye, que aquí no se para nunca. Desde ayer por la tarde y hasta última hora de este domingo hay previstos casi cuarenta actos externos organizados por las hermandades. Entre ellos, las salidas de algunas Glorias a las que no les pondré ni un pero, aderezadas por infinidades de cruces de mayo y procesiones eucarísticas que se han multiplicado hasta la extenuación en los últimos años. Ahora la moda es que todas las cofradías tengan una, como lo fue en su día organizar un cartero real, la llegada de los Reyes Magos, las velás o las caravanas de recogidas de alimentos. Que lo hace el vecino, pues yo también. Aunque sea para los amiguetes y no haya nadie viéndolo en la calle. Vamos, un hobby, una distracción o como quieran llamarlo. El asunto es más serio de lo que parece, porque este colapso de la ciudad lo pagamos todos y cuando se acaba el dinero vienen problemas como los del fin de semana pasado, en el que un evento multitudinario como el concierto de Manuel Carrasco se quedó sin Policía Local por falta de presupuesto para abonar las horas extra. Estos días está pasando lo mismo y así seguiremos hasta final de año, pues el Ayuntamiento ya se ha gastado los 17 millones que planificó para todo 2025. El alcalde ha reaccionado rápido al anunciar que quiere cobrar una tasa por estas actividades, pero ha eximido de ella a las cofradías, puede que por temor a que acabara pagándolo en las urnas. Sanz debe saber que una ciudad no se gestiona con miedo, sino con valentía. Y las cofradías son las que más contribuyen al desbordamiento de eventos, por tanto deben ser las primeras en pagar la factura.

