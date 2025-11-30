Suscríbete a
ABC Premium

SEVILLA AL DÍA

La 'eventitis' de Sevilla

Eso de acoger más de 12 actos cada día no es una broma de mal gusto, es una realidad que acabarán limitando si antes no nos regulamos nosotros

Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

HACE sólo algunas semanas que pasé por esta tribuna para contarles la que para mí era la principal patología que tenía la ciudad en estos momentos. Sevilla tiene FOMO, que es como los chavales de hoy en día llaman a esa ansiedad por disfrutar de ... cada instante de la vida, exprimir las 24 horas y no dejar pasar la oportunidad de estar casi a la vez en todas partes. Lo que a algunos pudo sonarle como una radiografía humorística de la realidad, o una exageración tan propia de esta tierra, es un problema complejo del cual desconocemos aún las consecuencias que puede tener a medio y largo plazo. Porque esa intensidad se refleja en un apretado calendario de actividades al que el Ayuntamiento le ha puesto cifra esta misma semana. En los diez primeros meses del año se han celebrado más de 3.700 eventos en la capital hispalense. O lo que es lo mismo, casi 12 de ellos cada día.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app