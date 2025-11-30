HACE sólo algunas semanas que pasé por esta tribuna para contarles la que para mí era la principal patología que tenía la ciudad en estos momentos. Sevilla tiene FOMO, que es como los chavales de hoy en día llaman a esa ansiedad por disfrutar de ... cada instante de la vida, exprimir las 24 horas y no dejar pasar la oportunidad de estar casi a la vez en todas partes. Lo que a algunos pudo sonarle como una radiografía humorística de la realidad, o una exageración tan propia de esta tierra, es un problema complejo del cual desconocemos aún las consecuencias que puede tener a medio y largo plazo. Porque esa intensidad se refleja en un apretado calendario de actividades al que el Ayuntamiento le ha puesto cifra esta misma semana. En los diez primeros meses del año se han celebrado más de 3.700 eventos en la capital hispalense. O lo que es lo mismo, casi 12 de ellos cada día.

En Sevilla no hay nadie que se aburra. Es imposible con tanta oferta. El fin de semana que acabamos de cerrar ha sido un ejemplo perfecto de este desbordamiento de la agenda que acaba sacando las cosas de contexto y muda tradiciones a una fecha completamente fuera de su tiempo. Echen la vista atrás y verán lo que ha ocurrido estos días. El viernes estábamos coronando a los Reyes Magos de 2026, sólo unas horas antes de que el alcalde le diera al botoncito del alumbrado para estrenar la iluminación navideña en pleno mes de noviembre. Una moda que se ha extendido a las casas, donde se ven ya árboles de Navidad y belenes inaugurados. Sumen a eso las bullas en los comercios por el blackfriday importado que nos invita el consumismo. Y hasta este domingo hemos visto una banda con músicos vestidos de nazarenos por el Centro y largas colas en la Macarena para votar en sus elecciones. Hubo quien entró en la basílica con la bufanda del Sevilla en una previa singular del derbi. Ya ni se respetan los lugares sagrados.

La agenda de estos días hará que la cifra de eventos se quede cerca o supere el récord de más de 4.400 actividades del año pasado. La ciudad empieza a dar sus primeros síntomas de no poder más, los servicios municipales multiplican su trabajo, y la Policía Local le ha hecho un rentoy al alcalde que le ha obligado a decretar el Plan de Emergencias para forzar las horas extra y que se ha dado la vuelta como una especie de huelga encubierta de los agentes. Sanz se inventó hace poco una tasa para repercutir estos costes a los organizadores de tanto evento, pero luego eximió a las cofradías y a los solidarios, por lo que no creo que la pague mucha gente. La oposición ya avisó esta semana en el Pleno: hay que regular tanto acto. Al gobierno le toca ahora la peor papeleta, esa de ser como los padres que te castigan sin salir para que estudies. De joven lo ves injusto, pero de mayor te das cuenta que llevaban razón. Aquí pasa igual, falta madurez para ponernos nosotros mismos el límite antes de que nos lo impongan.