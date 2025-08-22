La crispación entre el gobierno de José Luis Sanz y la oposición no para ni en vacaciones. Esta semana hemos asistido al enésimo cruce de acusaciones entre un bando y otro a cuenta de la falta de limpieza en Sevilla. Un tema que sigue siendo ... recurrente por el hecho de que hasta el momento el alcalde ha sido incapaz de cumplir con su gran promesa de resolver el déficit que existía en la ciudad cuando tomó el mando en la Plaza Nueva. Ni Sevilla está más limpia, ni tampoco está más sucia. Han pasado dos años y la cosa sigue más o menos igual. O sea, regular. En fin que al hilo de este asunto, resulta que el portavoz del PSOE se fue a grabarse un video a las 3.000 viviendas en el que denunciaba que por allí no se veía a un operario de Lipasam desde hacía días y eso que en uno de los planos se observaba a lo lejos que un camión de la empresa municipal estaba haciendo sus labores. Una crítica a la que el PP respondió con un argumentario que venía a justificar que allí limpiar, lo que es limpiar, se limpia con frecuencia.

Lo cierto es que el problema de la limpieza ha sido desde siempre un tema recurrente en el debate local. Un caramelito para los grupos de la oposición, que han buscado la foto puntual del contenedor desbordado para ejemplificar el apocalipsis de la mugre; y todo un dolor de cabeza para cualquier gobierno, consciente de que arreglar la situación requiere de un cambio de modelo en Lipasam que vaya más allá de contratos de refuerzo o de una inyección de millones en maquinaria que no da resultado. Porque lo de la limpieza en Sevilla no es cuestión de percepción, como defendían los socialistas Espadas y Muñoz, es más bien el resultado de una mala gestión, unos medios desactualizados y una empresa con una estructura mastodóntica que nunca ha estado liderada por técnicos y sí por políticos sin experiencia. Si a todo eso se suma que tres de cada cuatro euros del presupuesto se van en pagar nóminas de sus trabajadores, da como resultado la tormenta perfecta que enfurece a la gente. Entre otras cosas, porque lo que la ciudadanía quiere es que sus calles estén limpias y el resto no le importa.

Sanz sabe que el déficit de limpieza sigue ahí y que temas como este son los que ponen y quitan a un alcalde cuando llega la hora de votar. Está convencido de que es problema de presupuesto y para el año que viene ha anunciado una partida de más de 150 millones para Lipasam. Pero a lo mejor ha llegado el momento de ir a decisiones de más calado. No estaría de más repasar lo que han hecho en Valencia, Bilbao o Zaragoza, que externalizaron la limpieza de sus calles por la falta de resultados. Lo bueno de ese modelo es que si el trabajo no es óptimo se resuelve el contrato y se busca a otra empresa, pero no se carga con una rémora para toda la vida. Y es que visto el plan, no se extrañen si de aquí a poco tiempo son los sevillanos los que acaban barriendo la acera de sus casas. Y mientras los políticos que sigan a lo suyo que cada vez es menos a lo nuestro.