La Copa de los complejos

Es de ciudad pequeña pensar que Sevilla no está capacitada para acoger la Feria de Abril y una final de fútbol de primer nivel en un mismo día

Mario Daza

DIFÍCILMENTE encontraremos un enemigo mayor de Sevilla que los propios sevillanos. Tenemos la suerte de vivir en una ciudad que es admirada en medio mundo, con una historia irrepetible, un patrimonio único y un clima que nos invita a disfrutar de la calle como en ... ningún sitio. Hay grandes empresas, dos equipos de fútbol de alto nivel y tradiciones que se imitan de Despeñaperros para arriba. Todo eso –y mucho más– lo tenemos al alcance de la mano y, sin embargo, nos pasamos el día sacándole defectos. El último tiro en el pie nos lo hemos dado con el revuelo provocado por la elección de la capital hispalense como sede de la final de la Copa del Rey para los próximos tres años. La protesta no es por el hecho en sí, sino porque la de 2026 coincide con el mismísimo sábado de Feria. El acabose.

