DIFÍCILMENTE encontraremos un enemigo mayor de Sevilla que los propios sevillanos. Tenemos la suerte de vivir en una ciudad que es admirada en medio mundo, con una historia irrepetible, un patrimonio único y un clima que nos invita a disfrutar de la calle como en ... ningún sitio. Hay grandes empresas, dos equipos de fútbol de alto nivel y tradiciones que se imitan de Despeñaperros para arriba. Todo eso –y mucho más– lo tenemos al alcance de la mano y, sin embargo, nos pasamos el día sacándole defectos. El último tiro en el pie nos lo hemos dado con el revuelo provocado por la elección de la capital hispalense como sede de la final de la Copa del Rey para los próximos tres años. La protesta no es por el hecho en sí, sino porque la de 2026 coincide con el mismísimo sábado de Feria. El acabose.

Es de ciudad pequeña y con mentalidad cateta pensar que es incompatible celebrar los dos eventos en el mismo día, sobre todo si aspiramos a consolidarnos como la cuarta más importante de España. Uno de los primeros en poner el grito en el cielo fue el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, al que se le ha olvidado que fue alcalde y que en su mandato coincidieron varias actividades de trascendencia sin que aquello fuera el fin del mundo. ¿Por qué entonces sí y ahora no? A sus declaraciones acomplejadas se sumó poco después el subdelegado del Gobierno en Sevilla, que poco menos vino a decir que si no había más remedio se organizaría, pero que prefería buscar una alternativa. Para completar el trío, el actual gobierno municipal ha iniciado una negociación con la RFEF para intentar cuadrar otra fecha que dé menos problemas, y eso que en un primer momento no lo vio necesario. Si los que nos gobiernan –o gobernaron– no ven las capacidades de Sevilla para asumir el reto, difícilmente vamos a ser atractivos para los que adjudicaban estos eventos.

Es triste que Sevilla muestre esa cara de derrota antes de la batalla. No hay que esconder que los servicios municipales están mermados de personal y que existe un déficit importante en la Policía, pero también que esta ciudad ha sido capaz de sacar adelante los desafíos que han aparecido en el camino. Sin ir más lejos, hace un año se organizó una Magna con las grandes devociones de la capital y la provincia el mismo día que el Betis jugaba contra el Barcelona en el Villamarín. Aquello se superó con nota, y eso que ambos eventos tuvieron lugar en dos espacios geográficamente muy cercanos: el Paseo Colón y la Palmera.

Sevilla, la ciudad de los mil eventos, se ahoga a sí misma con este miedo escénico. Si somos incapaces de asumir uno de los últimos días de la Feria en Los Remedios y un partido de fútbol con 70.000 espectadores en el otro extremo del mapa urbano, estaremos reconociendo un complejo de inferioridad que flaco favor hace a la fortaleza que se intenta exportar. El papel lo aguanta todo, pero el movimiento se demuestra andando.