Los casos de corrupción que infectan las entrañas del partido con supuestos sobresueldos, mordidas y prostíbulos tienen a los socialistas totalmente desnortados. Nada queda de aquel PSOE disciplinado en el que los pocos que sacaban los pies del trasto eran condenados a un ostracismo político ... del que algunos afiliados en Andalucía pueden dar cuenta. Y si no, que pregunten a Susana Díaz. Viven en un guerracivilismo interno en el que estallan artefactos a diario por todo el país y a Pedro Sánchez lo defienden más sus socios de investidura –sólo por sacar tajada– que sus propios compañeros de militancia. Todo un manual de resistencia aprendido de su líder todopoderoso para salvar el poco crédito que les queda antes de que el barco se hunda. Hay miedo a la democracia y a unas elecciones porque nunca antes enfrentaban un rumbo más caótico que el de ahora. Y eso acaba provocando que cada cual busque conservar su silla sin orden ni concierto, sin una estrategia global que la izquierda ha sabido gestionar siempre como la derecha añoraba. El resultado son estos reinos de taifas que aventuran que más pronto que tarde todo saltará por los aires.

En Sevilla vivimos el pasado fin de semana uno de esos gestos con mil lecturas que evidencia esta falta de criterio en el PSOE. Al portavoz en el Ayuntamiento se le ocurrió invitar a su podcast a un histórico como Manuel Chaves, alejado hace años del foco mediático por su vínculo con el caso de los ERE, la mayor trama de corrupción que se recuerda en la España reciente y que tuvo su epicentro en Andalucía. Que Antonio Muñoz usara este comodín para respaldar su candidatura a la Alcaldía en 2027 es un acto de tremenda torpeza, por más que uno de sus asesores le convenciera de que se trataba de una estrategia de oportunismo político excepcional. El estratega se equivocó, porque manchar su proyecto con la sombra de la corrupción, y hacerlo además en medio de este terremoto, no parece el mejor aval para remontar las catastróficas encuestas y ganarle la partida al PP de Sanz.

Está claro que el PSOE anda como pollo sin cabeza. Nadie explica por qué mandaron a 15 ministros a Sevilla en la Cumbre de la ONU y que ninguno dedicara ni un minuto de su agenda a hablar de los asuntos pendientes con la capital hispalense. Sin embargo, esta semana ha llegado Urtasun a rescatar la ampliación del Bellas Artes y Montero a vender por enésima vez una promoción de viviendas en Artillería que suena más a propaganda que otra cosa. Lo que no saben –o quizás, sí– es que los sevillanos no nos chupamos el dedo y tenemos ya la piel muy curtida de engaños y maniobras políticas. Esto antes no le pasaba a los socialistas, pero es que a los de ahora –parafraseando a Alfonso Guerra– no los reconoce ni la madre que los parió.