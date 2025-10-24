HEMOS normalizado que en cada nuevo balance de viajeros de Tussam, la empresa municipal de transportes de Sevilla alcance cifras de récord que siguen aumentado cada día. Este lunes, durante la presentación de los 17 nuevos vehículos sostenibles que se han adquirido, el alcalde informó ... de que en los nueve primeros meses de 2025 se contabilizaron más de 59 millones de pasajeros. O lo que es lo mismo, un crecimiento del 5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. El respaldo de los ciudadanos al servicio municipal evidencia la necesidad de que la ciudad cuente con una oferta de autobuses públicos que abandone los vicios del pasado y sea capaz de ofrecer unos viajes rápidos, cómodos y eficaces. Pero además supone la constatación de que Sevilla se ha convertido en una ciudad cada vez más incómoda para circular en vehículo privado y, no digamos ya, para aparcar.

Parece claro que nadie se mete en un atasco por gusto. Frente a ello, la alternativa –también al alto precio de la gasolina– es apuntarse al club del autobús y utilizar el transporte público para desplazarse por la ciudad. Tussam se ha tomado en serio este reto en los últimos años y al fin ha optado por modernizarse en varios aspectos a los que era inasumible que siguiera dándole la espalda. Aunque les parezca increíble, hasta hace poco más de un año era imposible pagar con tarjeta de crédito en los vehículos y la única posibilidad pasaba por llevar dinero efectivo –y a poder ser sin tener que recibir vuelta– para sacar un billete univiaje. Los responsables de la empresa han puesto de su parte para cambiar la situación y también han implementado otras novedades que han redundado en esta clara mejoría. Hay líneas nuevas –la próxima será la que conecte Sevilla Este con el Hospital Macarena– que han ampliado la oferta y se han creado lanzaderas de cara a los grandes eventos en la ciudad. Pequeños pasos que han hecho que los sevillanos recuperen la confianza en un servicio que hasta hace poco tenía una escasa popularidad.

Tussam ha alcanzado su cincuenta aniversario en un estado de salud óptimo, pero continúa adoleciendo de una serie de mejoras que lo conviertan en una opción irrechazable para los desplazamientos de los sevillanos. Es inasumible que un vecino de Sevilla Este tarde una hora en llegar al Centro montado en la línea 27 o que haya quien se lleva casi 30 minutos en una parada esperando a que llegue el autobús. La solución no es sencilla, pero podría pasar por un cambio de recorridos, una reducción de las paradas o el aumento de la flota para ganar velocidad comercial. De todos modos, el triunfo siempre será cosa de dos. Es decir, debemos desterrar algunas prácticas incívicas como aparcar en doble fila o invadir los carriles bus para que el modelo alcance la excelencia. Al menos, esos asientos de madera que destrozaban espaldas en los autobuses naranjas de nuestra infancia sí han pasado a la historia.