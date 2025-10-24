Suscríbete a
SEVILLA AL DÍA

El club del autobús

Tussam sigue sumando récords de viajeros cada mes, lo que evidencia que Sevilla necesita un transporte público que sea ágil y eficiente

Mario Daza

Mario Daza

HEMOS normalizado que en cada nuevo balance de viajeros de Tussam, la empresa municipal de transportes de Sevilla alcance cifras de récord que siguen aumentado cada día. Este lunes, durante la presentación de los 17 nuevos vehículos sostenibles que se han adquirido, el alcalde informó ... de que en los nueve primeros meses de 2025 se contabilizaron más de 59 millones de pasajeros. O lo que es lo mismo, un crecimiento del 5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. El respaldo de los ciudadanos al servicio municipal evidencia la necesidad de que la ciudad cuente con una oferta de autobuses públicos que abandone los vicios del pasado y sea capaz de ofrecer unos viajes rápidos, cómodos y eficaces. Pero además supone la constatación de que Sevilla se ha convertido en una ciudad cada vez más incómoda para circular en vehículo privado y, no digamos ya, para aparcar.

