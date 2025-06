HACE ya más de 15 años que nos robaron la Alameda de Hércules de nuestra infancia para convertirla en un lugar 'cuqui', 'progre' y decadente que vive sus horas más bajas. Aquel destrozo estético y funcional que nos costó a los sevillanos la nada desdeñable ... cantidad de diez millones de euros se va a estudiar en los libros de arquitectura como el gran fracaso del urbanismo del siglo XXI. Una broma de mal gusto que lleva el sello del tándem Monteseirín-Torrijos –o la dupla PSOE-IU, que para el caso es exactamente lo mismo– y cuyas consecuencias seguimos pagando a día de hoy. Porque el bulevar es un espacio inhóspito, un cementerio de hormigón de estructuras que no sirven para nada, una plaza dura llena de suciedad, de vandalismo, de grafitis y okupas que evidencian su fracaso. En definitiva, el cóctel de ingredientes idóneo para hacer borrón y cuenta nueva y volver a la casilla de salida.

Hace unos días que el alcalde Sanz anunció que se iba a poner en marcha un concurso de ideas para cambiar el aspecto de la Alameda de Hércules, pero sin especificar hasta qué punto entrará la piqueta a la hora de arreglar el desaguisado que hemos heredado todos los sevillanos, ese que cada vez critican más y admiran menos. Al bulevar no le basta con un simple lavado de cara, ni con un maquillaje que tape un poco las vergüenzas de la obra. Lo que verdaderamente necesita es un proyecto transformador que se acerque más al lugar que fue hasta la tropelía de aquella reforma que a lo que es a día de hoy. Yo, que no soy arquitecto ni me aproximo a nada que se le parezca, quiero aportar desde esta tribuna la primera idea, por si alguien con más maña que la mía lo lee y decide plasmarlo sobre un papel. Por su ubicación y sus posibilidades, la Alameda debería convertirse en un gran parque urbano, con sus fuentes, su arboleda frondosa, sus parterres y ese albero que perdió. Vamos, algo más parecido a un Central Park pero a la sevillana que a la amalgama de adoquines mugrientos –antaño en tonos ocres– que dibujan su paisaje desolador.

Estos días me acordaba también de esos grupos que han alzado la voz y han utilizado el comodín de los niños para reivindicar que un pequeño solar de la calle Arrayán se convierta en un pulmón verde en el que disfrutar de su ocio. Me acordaba de ellos y de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento que han aprovechado el tema para atizar al gobierno municipal con sus políticas medioambientales. Y lo hacía porque deseo que griten con la misma fuerza para reclamar que la Alameda vuelva a ser lo que fue y no la caricatura que es ahora. Y me acordé también del Pali, un visionario de su época. Hace unos años que cantó aquello de «Alameda mía, tú no me llores». Pues eso, ojalá deje de penar por el esperpento en el que la convirtieron.