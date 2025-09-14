Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Las derechas amplían su ventaja y suman ya 198 escaños

SEVILLA AL DÍA

Caprichos de alcalde

El Estadio de la Cartuja fue esa gran locura de Rojas Marcos en la que pocos creyeron y que ha resucitado cuando tenía firmada su sentencia de muerte

Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

SEVILLA ha sido históricamente una ciudad gobernada a base de caprichos. Hay una ristra de antecedentes que confirman esta teoría del autogusto que sobrevuela hace años la Plaza Nueva. Aquí cada alcalde ha querido dejar su sello, aquel con el que pensaban que serían recordados ... como los grandes gestores de la modernización de la capital hispalense. Frase manida que nos ha dejado una herencia de decisiones desafortunadas que luego han sido redireccionadas con mayor o menor fortuna. Otros, simplemente, erraron en su estrategia y fueron engullidos por la maquinaria de su partido, que se los quitó de encima cuando no eran útiles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app