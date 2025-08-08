HA muerto el ficus de San Jacinto. Sí, se nos ha ido para siempre ese árbol centenario de Triana del que la mayoría solo se acordó cuando ya no tenía remedio y estaba condenado a su desaparición. Sí, aquel al que incluso se encadenó un ... grupo de activistas que decía defender el patrimonio verde de la ciudad y que quiso emular la pantomima de Tita Cervera en Madrid con su absurdo «No a la tala». Fueron esos mismos a los que jamás se les ha visto protestar en las calles por los problemas reales de Sevilla, esas cuestiones en las que verdaderamente está en juego nuestro futuro y que no le importan a la mal llamada mayoría social cuando toca fajarse y defender lo que nos pertenece. Ahí callamos y somos cómplices del ninguneo. Y no es que pongamos la otra mejilla, es que nos importa un periquete que nos tomen por tontos. Por eso nadie se encadena.

La verdad es que llevamos una rachita de pasotismo que da miedo. Aquí la gente sólo se indigna por tonterías. Basta con mirar la hemeroteca de este verano para darse cuenta del panorama. Resulta que se muere el ficus trianero y los ecologistas indignados salen de cualquier esquina. Esta semana también hemos visto como un asunto de Estado que el Ayuntamiento quiera eliminar un azulejo cerámico en el barrio de Santa Cruz, aunque al final todo fuera un bulo. También ha nacido una asociación en defensa de los vencejos que anidan en el campo del Betis y que querían utilizarlos para paralizar el proyecto del Villamarín. Sí, es esa misma ciudad que ha organizado una manifestación en la puerta de una iglesia para quejarse de una junta de gobierno o que estuvo al borde del colapso cuando se cambió de día la salida de la Cabalgata de los Reyes Magos. Y mientras todo eso se viraliza, los que llevan años riéndose de nuestra prosperidad se frotan las manos en la tumbona.

Así nos va. Porque es muy fácil poner un mensaje en las redes sociales en el que nos quejamos amargamente de que Sevilla no avanza, en el que alabamos a esas ciudades de Europa que da gloria verlas y de las que, según todos estos entendidos, deberíamos copiar hasta los andares. Pero nadie, absolutamente nadie, alza la voz para lo que realmente nos está ahogando. Si la indignación que provocó la muerte del ficus de San Jacinto también la generaran la falta de inversiones en la ciudad del resto de administraciones, los quince años que estuvo enterrado el proyecto del metro tras inaugurarse la línea 1, los euros tirados a la basura con la tuneladora fantasma de la SE-40 o las supuestas mordidas del puente del Centenario que el PSOE se gastó en algo que es mejor no recordar, a esta ciudad le iría mejor. Eso sería lo suyo, aunque realmente perdemos el tiempo y las fuerzas en pamplinas con poco recorrido. A ver si es que al final el problema de esta ciudad vamos a ser nosotros mismos y es el árbol el que no nos deja ver el bosque.