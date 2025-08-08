Suscríbete a
El árbol y el bosque

A Sevilla le iría mucho mejor si la indignación por la muerte del ficus de San Jacinto también nos movilizara con los problemas reales que tiene la ciudad

Mario Daza

HA muerto el ficus de San Jacinto. Sí, se nos ha ido para siempre ese árbol centenario de Triana del que la mayoría solo se acordó cuando ya no tenía remedio y estaba condenado a su desaparición. Sí, aquel al que incluso se encadenó un ... grupo de activistas que decía defender el patrimonio verde de la ciudad y que quiso emular la pantomima de Tita Cervera en Madrid con su absurdo «No a la tala». Fueron esos mismos a los que jamás se les ha visto protestar en las calles por los problemas reales de Sevilla, esas cuestiones en las que verdaderamente está en juego nuestro futuro y que no le importan a la mal llamada mayoría social cuando toca fajarse y defender lo que nos pertenece. Ahí callamos y somos cómplices del ninguneo. Y no es que pongamos la otra mejilla, es que nos importa un periquete que nos tomen por tontos. Por eso nadie se encadena.

