He sucumbido a las presiones de Halloween, que ha venido para quedarse como otras moditas que nos han colado los 'yankis' sin pedir permiso

Mario Daza

Mario Daza

He de reconocer que he sido atrapado por la modita de Halloween. Yo que juré y perjuré ante mis amigos que ya eran padres que jamás vestiría a mi hija con uno de esos disfraces terroríficos que se venden a precio de saldo en bazares ... orientales, he sucumbido a las presiones del grupo de Whatsapp de la guardería. Este viernes la convertí en una especie de diablilla, con su diadema de dos cuernos rojos y sus alas de vampiresa en la espalda, con las que por cierto iba guapa para reventar. Ya soy uno más de tantos que cuando llega la víspera del 1 de noviembre parece haber nacido en Wisconsin en vez de en la Macarena. Uno de esos zombies que pasean por las calles de Sevilla –este año a 25 grados– con un atuendo salido de una película de terror de serie B que nos queda muy lejos.

