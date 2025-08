LA Plaza de España afronta en unos años la celebración de su primer centenario de vida con el reto de saber qué quiere ser de mayor. Cuando Aníbal González concibió el espacio como uno de los grandes referentes artísticos, patrimoniales y simbólicos de la Exposición ... Iberoamericana de 1929 lo hizo convencido de que estaba llamado a convertirse en el futuro en un lugar público de encuentro y convivencia entre todos los sevillanos y quienes llegaran a la capital hispalense atraídos por sus bondades y por esa «patria del color» con la que la definió el arquitecto y que representó a través de la cerámica. Casi un siglo después, el recinto ha pasado a ser uno de los emblemas más importantes de la ciudad, maltratado eso sí por la histórica falta de cuidado, sin tener clara cuál es su función social y con la urgente necesidad de que se afronten medidas que lo protejan de la banalidad.

En lo que va de mandato, el alcalde José Luis Sanz ya ha hecho dos intentos de darle la vuelta a este escenario de pasotismo. Primero lanzó la idea de cobrar una entrada de tres euros a los turistas que visitaran la Plaza de España. Aquella tasa perseguía lograr fondos para mantener el monumento, poner en marcha un servicio de vigilancia 24 horas que acabara con los actos de vandalismo y abrir una escuela taller que reparara las deficiencias de la cerámica. Al Gobierno de España la propuesta no le gustó. Quizás no porque no fuese positiva, sino porque le costaba aceptar que a un político de otro color se le ocurriera un proyecto bueno para la ciudad y a ellos no. Pero la idea, que sigue sobre la mesa, no cuajó y no se ha puesto en marcha. Entre otras cosas porque la ministra Montero se ha negado a sentarse a negociar con el alcalde. Y ya saben, dos no se ponen de acuerdo –ni se pelean– si uno no quiere.

Ahora, Sanz ha dado un paso más y se ha lanzado a conservar la estética de la zona. Le sobran los aires acondicionados, los cables, las vallas y hasta las decenas de aparcamientos que tienen las sedes del Gobierno en la Plaza de España, a las que les ha dado un plazo de quince días para que los retiren. La propuesta es anecdótica, porque es más molesta que efectiva. Pero la clave está detrás, en la verdadera intención, que no es otra que reclamar la capacidad municipal de decidir sobre el futuro del monumento y obligar al Ejecutivo de Sánchez a que deje atrás el inmovilismo del que ha hecho gala hasta ahora. Porque a las puertas del centenario del 29 es más necesario que nunca saber para qué sirve la Plaza de España. Es decir, si debe ser un espacio que se utilice para todo (desfiles, conciertos, eventos, misas...) o si ha llegado el momento de ser selectivos. Quitar los aires acondicionados es el primer paso, pero la transformación de verdad requiere de más valentía y de ser consecuente con lo que se quiere, porque este Ayuntamiento que pide respeto debe ser el primero en dar ejemplo al resto. Por algo se empieza.