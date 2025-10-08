Suscríbete a
Tribuna abierta

El lenguaje, en crisis

El mundo actual genera un estado de alerta nocivo, que nos lleva a estar pendientes todo el día del teléfono y el ordenador

Marco Antonio Molín

LA avalancha tecnológica venida con el tercer milenio ha puesto todo en bandeja: se puede hablar por teléfono desde cualquier sitio así como obtener de inmediato una información mediante un ordenador. Hoy en día podemos ir por la calle hablando sin parar y ponernos al ... corriente de algo con un simple movimiento de dedo sobre una superficie. Pensemos lo que significa tener a nuestro alcance prácticamente todo lo que se nos pase por la cabeza. No hace falta esperar nada. Antes de esta hegemonía telefónica e internáutica, gracias a la que muchos tenemos un móvil y un ordenador, había que volver a casa al teléfono fijo o dirigirse a una biblioteca y localizar un libro o una enciclopedia. Si no existía dicho ejemplar, podíamos cursar una solicitud y en pocos días llegaba. Esta espera resultaba natural, del mismo modo que una carta escrita a mano y recibida en nuestro buzón. El intervalo de tiempo contribuía a la paciencia inherente a un ser humano.

