LA avalancha tecnológica venida con el tercer milenio ha puesto todo en bandeja: se puede hablar por teléfono desde cualquier sitio así como obtener de inmediato una información mediante un ordenador. Hoy en día podemos ir por la calle hablando sin parar y ponernos al ... corriente de algo con un simple movimiento de dedo sobre una superficie. Pensemos lo que significa tener a nuestro alcance prácticamente todo lo que se nos pase por la cabeza. No hace falta esperar nada. Antes de esta hegemonía telefónica e internáutica, gracias a la que muchos tenemos un móvil y un ordenador, había que volver a casa al teléfono fijo o dirigirse a una biblioteca y localizar un libro o una enciclopedia. Si no existía dicho ejemplar, podíamos cursar una solicitud y en pocos días llegaba. Esta espera resultaba natural, del mismo modo que una carta escrita a mano y recibida en nuestro buzón. El intervalo de tiempo contribuía a la paciencia inherente a un ser humano.

Con todo esto vengo a referirme a que la inmediatez y la comodidad destruyen nuestras facultades porque nos evitamos pensar. El lenguaje es una capacidad inmensa y fértil que la codicia puede echar a perder. La obsesión por competir en el mercado, por ofrecer algo siempre mejor, obliga a cambiar continuamente; tanto es así que un nuevo sistema impuesto a capricho puede hacer que nos sintamos obsoletos, y, en consecuencia, aislados. El ansia de cambiarlo deja inservibles a los medios con que nos comunicamos. Esto en sí no debería frustrar a aquellas personas que valoran al lenguaje y a la comunicación como algo esencial, fundamentado en el encuentro y la confianza.

Y profundizo en el encuentro y la confianza. Desafortunadamente, los tres años del virus corona han desconfigurado algunos de nuestros vínculos; en las personas más vulnerables ha quedado la secuela de aquellas duras jornadas. Esto ha hecho que no se vaya a la calle como siempre para compras habituales o extraordinarias; la entrega a domicilio empieza a formar parte de la normalidad. Y quienes se han acostumbrado a los encargos telefónicos o telemáticos, ya evitan lo presencial. Esto a la larga va a traer una sociedad que no sabe sentarse con los demás para dirigir unas palabras o entablar una conversación.

Lamentablemente, el mundo frenético quiere que las distancias se acorten hasta el punto de que podamos estar hablando sin parar todo el día. Ahora es posible caminar y hablar por medio de un auricular inalámbrico; el colmo de la comodidad pues un teléfono móvil siempre se ha llevado en la mano y se ha apoyado en el oído. La habilidad de los usuarios no tiene límite pues hay quienes hablan con el auricular a la vez que realizan tareas de responsabilidad que implican concentración. También el auricular propicia situaciones en las que el usuario, mientras va por la calle, puede verse frente a nosotros dando la impresión de que nos está hablando. Ante este panorama del hablar incesante, se me ocurre el símil de comer. Un aparato digestivo en perpetua actividad es algo tan nocivo como el lenguaje ejercitado sin parar. Cuando se come y se habla todo el tiempo, no hay ni hambre ni idea. Y es que el lujo mata a la necesidad en sí misma.

Nuestras cualidades estarán siempre por encima de la moda y la actualidad. De ahí que la ausencia provisional de la tecnología nunca debería ser un impedimento para comunicarnos y así cumplir nuestros objetivos. Pero, por desgracia, cada vez son más frecuentes las situaciones en que la preponderancia tecnológica anula otros procedimientos. Por ejemplo: la falta de conectividad con internet. Quién de nosotros no ha llegado a un organismo o una entidad para realizar una gestión y la falta de conectividad a internet la ha truncado. A veces no se ha podido hacer nada en prácticamente toda la mañana. Ante estas circunstancias habría que echar mano de otros recursos con que siempre gestionábamos asuntos, en la época en que los ordenadores no absorbían nuestra vida diaria.

No cabe duda de que el mundo actual genera un estado de alerta nocivo, que nos lleva a estar pendientes todo el día del teléfono y del ordenador. La sobreabundancia de mensajes e informaciones crea un embotamiento que deja en segundo plano nuestra facultad natural de hablar y compartir con los demás presencialmente. Algo tan básico como estar juntos y vivir sin prisas es la mayor riqueza de la que un ser humano puede disfrutar.