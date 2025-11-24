Hace veinticinco años, la firma del primer Convenio de Colaboración entre los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Andalucía y la Administración autonómica en materia de tributos cedidos marcó un antes y un después en la gestión pública andaluza. Aquel acuerdo representó mucho más ... que una fórmula técnica o administrativa: fue la expresión práctica de un principio esencial en toda democracia moderna, el de la cooperación institucional al servicio de los ciudadanos.

La función de los registradores en el control de legalidad y publicidad del tráfico inmobiliario los convierte en colaboradores naturales de las administraciones tributarias. Su conocimiento jurídico y fiscal, unido a su presencia territorial en cada distrito hipotecario, ofrecía entonces —y sigue ofreciendo hoy— una red de apoyo insustituible para la gestión de los tributos cedidos, especialmente el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y el de Sucesiones y Donaciones.

Durante este cuarto de siglo, la experiencia ha demostrado que aquella colaboración fue un acierto. Los datos avalan su eficacia: las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario —hoy Oficinas de Información y Asistencia Tributaria y Oficinas de Información, Asistencia y Comprobación— han contribuido de forma decisiva a la recaudación de los tributos cedidos en Andalucía, con resultados que destacan por su eficiencia, seguridad y transparencia. Pero más allá de las cifras, este modelo ha tenido un impacto profundo en términos de cohesión territorial y proximidad administrativa. Allí donde no llegan otras oficinas públicas, los Registros han mantenido vivo el vínculo entre la Administración y el ciudadano, garantizando que incluso en los municipios más pequeños o zonas rurales se pueda acceder a un servicio tributario de calidad, cercano y con trato personal.

La red registral andaluza ha sido, en estos veinticinco años, una infraestructura pública de confianza. Ha acompañado a la sociedad andaluza en su transformación económica, en los procesos de modernización tecnológica y en la digitalización de la gestión tributaria. Y ha sabido adaptarse a los nuevos retos con el mismo espíritu que inspiró aquel primer convenio: la búsqueda constante de un servicio público más eficaz, transparente y justo.

La colaboración entre los Registradores y la Junta de Andalucía ha servido también como modelo de cooperación interinstitucional. Ha mostrado que cuando se suman capacidades —el conocimiento técnico y jurídico de los registradores, la competencia tributaria de la Administración autonómica y la voluntad común de servir al interés general— se construyen soluciones duraderas y sostenibles. En un tiempo en que la confianza en las instituciones se pone a prueba, este ejemplo de colaboración leal y efectiva cobra especial valor.

Celebrar el XXV aniversario de aquel acuerdo no es solo mirar atrás con orgullo, sino también mirar adelante con compromiso. Los desafíos actuales —digitalización completa de los procedimientos, atención integral al ciudadano, coordinación interadministrativa y lucha contra la desigualdad territorial— exigen renovar el espíritu de aquel convenio fundacional. Los registradores de Andalucía seguirán siendo un aliado leal y eficaz de la Administración andaluza para construir un modelo de gestión tributaria moderno, transparente y cercano.

Veinticinco años después, el balance es claro: aquella firma dio origen a un modelo que ha sabido conjugar seguridad jurídica, eficiencia fiscal y servicio público. Un modelo que ha hecho de la colaboración institucional una herramienta de progreso y que hoy, desde Andalucía, sigue siendo ejemplo de compromiso y de servicio a los ciudadanos.