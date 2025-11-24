Suscríbete a
Tribuna abierta

La colaboración al servicio del ciudadano en su XXV aniversario

La red registral andaluza ha sido, en estos veinticinco años, una infraestructura pública de confianza

Manuel Ridruejo

Hace veinticinco años, la firma del primer Convenio de Colaboración entre los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Andalucía y la Administración autonómica en materia de tributos cedidos marcó un antes y un después en la gestión pública andaluza. Aquel acuerdo representó mucho más ... que una fórmula técnica o administrativa: fue la expresión práctica de un principio esencial en toda democracia moderna, el de la cooperación institucional al servicio de los ciudadanos.

