Hace muchos (demasiados) años, mi abuelo nos llevó a varios nietos de visita al Escorial, el conjunto monumental que mejor refleja la grandeza del imperio español, ese que provoca urticaria al ministro Urtasun. De aquel viaje recuerdo que me impresionó la grandeza del edificio y ... la austeridad de las estancias reales, muy alejadas del boato de oro y maderas nobles de los palacios centroeuropeos. Uno imaginaba a los monarcas de aquella España en la que no se ponía el sol entregados al lujo, pero la vida en aquel monasterio inspiraba más compasión que envidia. Me llamó la atención particularmente una silla con base de cuero y brazos torneados en los aposentos Felipe II. Era una butaca corriente, casi ordinaria, de una sobriedad que acercaba la figura del rey del mayor imperio de su época al común de los mortales. Tanto que no pude resistir la tentación de aprovechar la ausencia de vigilancia para eludir el cordón que protegía la reliquia y sentarme por unos segundos en la silla del hijo de Carlos I. Aquello me costó una reprimenda con colleja de mi abuelo, pero me permitió conocer qué se siente con el culo acomodado en la Historia de España.

Ahora, más de cuarenta años después, he vuelto a experimentar por un momento esa insólita percepción. Y cuando digo ahora es ahora, hace cinco minutos, cuando he comenzado a teclear estos torpes renglones. Porque comenzar a escribir en este espacio es como sentarse a comer en la mesa de un rey. Rellenar la plantilla en la que durante tantos años ha escrito Antonio Burgos genera un vértigo que te empequeñece ante la pantalla y en el que los dedos dudan confundidos por el peso su legado. Ocupar la silla de Antonio es un honor como periodista y un privilegio como sevillano. Una prebenda inmerecida que se revaloriza aún más al ser compartida con Alberto García Reyes, que además de capitán de esta nave es la mejor pluma del articulismo hispalense contemporáneo. En Roma dicen que el Papa ocupa la silla de Pedro. No es un recurso metafórico, porque alude al trono de madera que se encuentra en el interior del conjunto tallado por Bernini en el presbiterio de la basílica de San Pedro. No es ninguna exageración sostener que Burgos era el Papa del periodismo sevillano, la firma referencial sobre la que durante décadas gravitó la actualidad de la ciudad. La silla de Antonio alberga millones de recuerdos de sus lectores, miles de noticias urbanas, cientos de vocaciones de jóvenes que decidieron ser periodistas leyendo el ABC, decenas de premios periodísticos y una designación de Hijo Predilecto de Andalucía. Un intangible desmesurado que te cae sobre el espinazo cuando ocupas siquiera circunstancialmente este asiento. El peso de la Historia, en definitiva. El mismo lastre que se sentía sentado sobre la sobria butaca de Felipe II. Espero que esta invasión de la silla de Antonio no mueva a los lectores a propinar las mismas collejas que me dio mi abuelo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión