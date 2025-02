Una de las grandes majaderías de la modernidad ha sido elevar el grafiti a la categoria de arte urbano. Fue en la década de los ochenta cuando en Estados Unidos se pusieron de moda esas pinturas inspiradas en cómics que jóvenes de barrios marginales trazaban ... con spray de colores, y que algunos memos saludaron como una modalidad de arte contestatario y alternativo. Se originó una subcultura pop que encumbró a activistas como Keith Haring o Jean Michel Basquiat, saludados como herederos de Warhol. La moda cruzó pronto el Atlántico y nuestras calles se llenaron de dibujos que en su gran mayoría no tenían el menor valor artístico. La tendencia degeneró además hacia el egocentrismo, de forma que la firma pasó a sustituir a la propia obra de arte. Así, los grafiteros dejaron de pintar dibujos para estampar directamente su apodo sobre cualquier tapia que encontrasen, con especial entusiasmo si estaba recién encalada. En aquella época yo estudiaba en Madrid y recuerdo la firma de un tipo que, bajo el seudónimo de 'Muelle', ensució media ciudad. No había pared en toda la red de metro que no hubiese sido mancillada por este terrorista urbano anónimo que gozaba paradójicamente de una celebrada popularidad como héroe callejero.

No sé si por herencia de esta consideración pseudoartística o por mera incapacidad, pero lo cierto es que las autoridades jamás han combatido de forma severa a los autores de estas pintadas. Existe en la administración la percepción, ciertamente estúpida, de que perseguir a los jóvenes grafiteros es coartar sus inquietudes artísticas. Algunos ayuntamientos incluso han animado esta práctica convocando concursos de grafitis o cediendo espacios para que los chavales pudieran pintar monigotes entre canuto y canuto. Y las calles han seguido pintarrajeadas sin que yo haya conocido ninguna condena o multa por incivismo. El anuncio del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de que creará una policía específica para perseguir a los autores de grafiti rompe con esta tradición de ridícula permisividad. La idea pone a estos pseudoartistas callejeros en el lugar que le corresponde, es decir, en el de la delincuencia juvenil. Ya se verá la eficacia real de la medida, pero se agradece que el Ayuntamiento lance un mensaje claro de que ensuciar el patrimonio urbano es un delito que debe pagarse. No se trata de condenar a cadena perpetua a los grafiteros, sino de aplicar medidas mucho más simples y eficaces: por ejemplo, costear la limpieza de la pared que hayan ensuciado, o cargar la factura a sus padres si son menores. El problema de la 'kale borroka' en Euskadi, bastante más complicado que el de los grafitis, se acabó en el momento en el que los padres de estos aprendices de gudaris empezaron a recibir las facturas de los daños que sus hijos ocasionaban. Si la policía grafitera sevillana logra que una decena de padres paguen el encalado de las paredes que han manchado sus hijos se habrá dado un gran paso en la limpieza de la ciudad. Que no todo es echarle las culpas a Lipasam.

