Del Nido no insultó a su vástago, sino a su propia conciencia. No hay ambición en el mundo que justifique el odio a un hijo

Lo peor que le puede ocurrir al Sevilla no es que Diego Alonso no encuentre la tecla para hacer jugar al equipo, ni caer derrotado en Lens y quedar fuera de Europa, ni siquiera atascarse en el pozo de la clasificación y embocar el final ... de la temporada con la amenaza del descenso. Lo peor sería que el litigio jurídico por el control del club se convirtiese en una serie de Netflix en la que los espectadores esperasen con avidez el próximo episodio, de forma que la entidad centenaria, una de las señas de identidad de la ciudad, quedase reducida a mero escenario de folletín por entregas. No soy sevillista, pero en los peores momentos de la historia reciente del Betis, cuando el club estaba bajo el control de un autócrata y parecía condenado de por vida a los infiernos futbolísticos, recuerdo que lo más doloroso no era el fracaso deportivo o la falta de horizontes, sino la sensación de vergüenza por el escarnio permanente.

Hasta ahora la crisis institucional del Sevilla ha permanecido en el ámbito deportivo, pero incidentes como los de la junta de accionistas del pasado lunes amenazan con desviar el conflicto a las páginas de espectáculos. Los guionistas de Falcon Crest no fueron capaces de idear una trama más morbosa, en la que se entremezclan ambiciones, deslealtades y vínculos familiares. El conflicto cruzó una línea decisiva –no solo la que separa lo deportivo de lo folletinesco, sino también la curiosidad de la pena– en el momento en el que Del Nido Benavente insultó a propio su hijo. Decirle a tu hijo «eres un mierda» es insultarte a ti mismo. El expresidente del Sevilla no faltó el respeto a su hijo José María, sino a su propia conciencia. Hablar así a tu vástago supone mancillar delante de toda España lo más importante que has hecho en tu propia vida: crear una familia, tener descendencia, inculcar valores y erigirte en ejemplo, que es la más elemental fórmula de educación. Si, a juicio de su padre, Del Nido Carrasco ha obrado mal, el vocabulario español ofrece una paleta infinita de descalificaciones con las que reprochar su actitud sin destruirse a sí mismo. Pero Del Nido no insultó con la cabeza, lo hizo con las entrañas. No proyectó disconformidad, sino odio cainita. Y desconozco los detalles de la lucha por el poder en club, pero no hay ambición en el mundo que pueda justificar el fracaso que supone sentir odio por un hijo. El fútbol es una hermosa coartada para la conexión paternofilial. Conozco muchas personas que guardan entre sus recuerdos más íntimos las tardes de partido junto a su padre en el campo del equipo de sus amores. Probablemente sea el caso tanto de José María del Nido padre como hijo. Ambos sabrán en qué momento el fútbol dejó de ser solo fútbol y se convirtió en algo más, mucho más. Ese momento en el que, como decía Zavalita, se jodió el Perú.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión