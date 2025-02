Procedo en estos días a la tediosa rutina de cambiar –en sevillano descambiar, no me pregunten por qué– la ropa que me regalaron en navidades, una tarea nada desdeñable cuando en apenas diez días coinciden Papa Noel, tu onomástica y los Reyes Magos. Este engorroso ... ir y venir por los probadores de tiendas de ropa y grandes almacenes me ratifica en una percepción que vengo teniendo desde hace unos años y que resulta aterradora. Les explico: yo siempre usé la talla L. Con algunas prendas y en mis años más lustrosos llegué a flirtear con la XL. Es una estupidez, pero confieso que la militancia en un tallaje medio-alto ha alimentado la parte más presumida de mi ego. A falta de otros activos, centímetros. De altura, quiero decir. En mis años mozos, cuando uno estaba en el mercado, gastaba cierta corpulencia, suficiente para permitir una puesta en escena digna. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, este pequeño reducto de íntima altivez se ha ido desmoronando como la credibilidad de Sánchez, primero de forma sospechosa y luego vergonzosa. Hace algunos años ya que pasé a militar en la talla M, una realidad que me costó aceptar pero ante la que claudiqué una día en el que paseando por el Corte Inglés me crucé con un tipo con un jersey que le estaba grotescamente grande, y mi cerebro pensó «qué fantoche» al mismo tiempo que identificaba mi propia imagen en una de esas columnas revestidas de espejos. Adiós, talla L, fue bonito mientras duró. La M era una derrota asumible, pero es que últimamente ya hay prendas S que me quedan como un guante, maldita sea su estampa. Aquel trueno, vestido de nazareno. La petulancia del mozalbete que se sentía miembro del club de los grandotes se quedó colgada para siempre en la percha roñosa de un probador con paredes de aglomerado.

El descenso al averno de la talla S me llevó a una reflexión pavorosa: «Dios mío, estoy menguando». Dicen que al fallecer pasan rápidamente por tu cabeza las imágenes de tu vida; en la muerte de mi lozanía desfilaron ante mis ojos los rostros de todos los ancianos enjutos y encogidos con los que me he cruzado, exhibiendo su decrepitud como augures del apocalipsis. Tras evacuar las pertinentes consultas me han explicado que el tallaje se adapta cada cierto tiempo a la media nacional. Es decir, que no encojo yo, sino crecen los españoles. Error. La progresiva reducción de la ropa que compramos es la metáfora perfecta de la madurez, esa etapa de la vida en la que se necesita menos tela para confeccionar el mismo traje. O si lo prefieren, menos energía para llegar al mismo punto. Y desde luego, menos tiempo para comprender las cosas. Claro que menguamos con la edad, faltaría más. Pero el verdadero reto no es mantener la talla de camisa, sino seguir usando una XL en ganas de vivir.

