El funcionario tecleó su clave en el ordenador y dio un sorbo al café mientras la pantalla se encendía. Se dio cuenta de que algo andaba mal cuando terminó de beber, tiró a la papelera el vaso de plástico y comprobó que seguía sin cargarse ... el logotipo institucional que aparecía cada mañana como salvapantalla. Tras apagar por las bravas el aparato y repetir la operación con el mismo resultado optó por llamar a los técnicos y entonces se lo dijeron: les habían hackeado el sistema. No funcionaba internet. Como era el trabajador que abría turno y estaba solo tuvo una fugaz sensación de desamparo: no sabía a quién acudir. Pensó en enviar un email a sus jefes, pero enseguida se dio una palmetada en la frente. «¡Que no hay internet, imbécil!». Cogió el móvil para poner una alarma en el grupo de wasap, pero como todos los teléfonos estaban ligados a la Red Corporativa de Telecomunicaciones los aparatos no estaban operativos. Finalmente, rebuscó entre sus cajones hasta que dio con un taco de post-it; luego buscó un bolígrafo —desde hace algún tiempo escribía directamente en el portátil— y garabateó unas notas de alerta que pegó en las puertas de los despachos de los jefes de área.

Poco a poco fueron llegando compañeros que al enterarse del bloqueo repetían los gestos de incredulidad y fastidio. Uno tuvo que ir al banco a hacer una transferencia, otro optó por llevar en mano unos documentos urgentes a un despacho de abogados, y otro acudió a una frutería cercana a su domicilio para dejar una razón a su mujer, pensando que pasaría por allí. Fulano comentó al volver lo agradable que están las calles a media mañana, hay que ver, que nos pasamos todo el día aquí encerrados, y mengano apuntó que pasear sin que el smartwatch le marcase los pasos había sido una experiencia relajante. El periódico del ordenanza de la garita de entrada ruló por todos los despachos, y algunos descubrieron claves de la actualidad que no habían visto en las redes sociales. Sin ordenadores, el trabajo se resintió, pero se percataron de que en una mañana se habían contado más cosas de sus vidas —¿tu hijo el pequeño ya está en la universidad?; no sabía que tu madre había estado en el hospital; no, no vendas la casa, espera a que se recupere el mercado— que en los últimos meses. Además de las habituales consultas sobre el trabajo hablaron de cine, y se rieron porque nadie se acordaba del nombre de aquel actor, sí hombre, el de Jocker que salía también en Gladiator, lo tengo en la punta de la lengua. Hasta que alguien gritó «¡Joaquín Phoenix!» desde un despacho vecino, y se oyó un «¡¡ese!!» colectivo. Hablaron mucho pero no trabajaron menos; simplemente dedicaron a conversar el tiempo que solían usar para mirar wasaps. Terminaba la jornada cuando los técnicos lograron eliminar el hackeo. «¡Por fin!», dijeron varios. Al poco recogieron sus cosas, musitaron un hasta luego y salieron en silencio rozando con las yemas de sus dedos las pantallas de sus teléfonos móviles.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión