Me encanta el mercado veraniego de fichajes. Es una variable de la temporada futbolística tan entretenida como la propia competición. La pretemporada viene a ser como aquel juego virtual de Second Life, una vida paralela en la que lo real —los partidos— es menos importante ... que lo ficticio —los rumores—. El verano futbolístico es un fugaz retorno a la infancia, ese paraíso remoto en el que era fácil ilusionarse y el futuro prometía ser esplendoroso. Luego, claro, llega LaLiga y pone a cada cual en su sitio; el delantero centro que apuntaba a reencarnación de Zarra normalmente resulta ser un paquete y el defensa infranqueable falla más que el AVE. Pero nadie nos puede quitar ya dos meses en los que todo el mundo sueña: los clubes, con acertar con los futbolistas; los futbolistas, con acertar con el club; los aficionados con títulos, y los tuiteros indocumentados con ser periodistas, difundiendo supuestos fichajes sin tener información alguna. No importa que no sean verdad, porque cualquier leña vale para alimentar la hoguera de la ensoñación colectiva.

El fútbol se basa en la ilusión, y la pretemporada es la factoría en la que se generan los anhelos. Pero la crisis económica, agravada por los meses del covid, y las restricciones presupuestarias que impone LaLiga han ido arrinconando el factor emocional en el mercado y han convertido los fichajes en un ejercicio de especulación, de forma que el criterio fundamental para adquirir futbolistas es la expectativa de revalorización. Antes se soñaba con un buen jugador que se quedase muchos años en el club, ahora con revenderlo cuanto antes. El fichaje ha dejado de ser una ilusión para convertirse en un negocio. La operación del Betis con Collado, un prometedor jugador de la cantera del Barça, responde a este nuevo modelo. El futbolista no ha llegado ni a entrenar con su nuevo equipo, ya que se le ha cedido directamente a un club saudí con la expectativa de que destaque en aquel campeonato emergente donde el dinero no es problema y algún jeque se encapriche con él. «Captación de activos», han denominado el fichaje, un eufemismo que lo mismo vale para un futbolista que para un container de tornillos. La modalidad no la ha inventado el Betis; hace tiempo que los grandes clubes tienen a decenas de jugadores cedidos por el mundo como acciones en el mercado de valores, sabiendo que son muy remotas las posibilidades de que algún día lleguen a jugar en el equipo que les fichó. Entiendo que la tendencia del fútbol actual conduce a estos movimientos especulativos, pero tengo que confesar que enterarme de que mi equipo ha adquirido un jugador como quien compra un apartamento, con la idea de alquilarlo y luego pegarle el pase, ha sido como descubrir la verdad de los Reyes Magos.

