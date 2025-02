El consejero de Cultura, Turismo y Deporte (por ese orden) de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, aprovechó ayer su visita a una hermandad jerezana para resaltar el apoyo del Gobierno andaluz a estas organizaciones religiosas, a la vez que anunciaba ayudas públicas para el ... mantenimiento del patrimonio sacro que atesoran. Bernal aportó dos datos relevantes, en cierta forma vinculados entre sí: uno objetivo, que los anteriores ejecutivos del PSOE nunca habían concedido ninguna subvención por este concepto, y otro subjetivo, que estás ayudas se repartirán ahora «sin complejos».

Resulta llamativo que el reparto de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que poseen unos bienes artísticos de valor incalculable —y cuyo mantenimiento cuesta por tanto un buen dinero— tenga que hacerse «sin complejos». El matiz da por hecho que facilitar este respaldo económico a las hermandades supone un desgaste de imagen para el Gobierno. Lo natural, según admite implícitamente el consejero, es que estas ayudas generen un complejo (se intuye que de culpa). El hecho de que no existan precedentes de este apoyo económico durante la gestión socialista corrobora, por otra parte, la presunción de que el apoyo desde el Ejecutivo a las entidades religiosas que organizan la Semana Santa es inapropiado o cuando menos discutible.

Se entendería que la concesión de estas subvenciones —2,5 millones de euros para toda Andalucía, no se vayan a creer— generara polémica en Canarias o en Euskadi, con todo respeto a las hermandades de esta autonomías en el caso de que las haya. Pero resulta inaudito que el Gobierno andaluz tenga que sacudirse complejos para respaldar a quienes estos días congregan en las calles andaluzas a cientos de miles de personas, muchas de ellas turistas que dejan un buen dinero en ciudades y pueblos. Unas ayudas públicas que además no van destinadas a hacer apología dogmática ni proselitismo, sino al mantenimiento de unas obras de arte de indiscutible calidad.

El complejismo político —es decir, el sometimiento de la gestión a prejuicios— es probablemente la gran asignatura pendiente del centroderecha español. Pero vencer los complejos no significa hacer necesariamente lo contrario del PSOE, sino simplemente ser coherente y no dar por irrefutables algunos postulados sociales que ha consolidado la izquierda en el imaginario colectivo. El caso de la Semana Santa es flagrante: por supuesto que la administración andaluza debe ayudar a las hermandades a mantener sus tesoros sacros. Si el PSOE no lo hizo fue una torpeza, porque decenas de miles de votantes socialistas participan en estas fiestas y veneran sus imágenes. Hace bien el consejero Bernal en resaltar las subvenciones, pero le sobró el aditivo de 'sin complejos': bastaba con anunciarlo con la cabeza bien alta.