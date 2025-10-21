Suscríbete a
ABC Premium

Tribuna abierta

Retos del Notariado

El notario presta un asesoramiento especializado, imparcial y gratuito y, además, controla la legalidad formal y sustancial del acto o negocio jurídico de que se trate

Manuel Antonio Seda

Recientemente se celebraba el Día Mundial del Notariado, una excelente ocasión para pensar en los retos que nuestra profesión tiene por delante. Y esos retos pasan, en buena medida, por las grandes transformaciones sociales y desafíos colectivos que nos atañen a todos: la digitalización, la ... agilización de la justicia, el envejecimiento de la población y la protección de las personas mayores y la lucha contra la desigualdad, entre otros. En todos ellos, los notarios podemos y debemos realizar una contribución destacada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app