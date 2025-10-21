Recientemente se celebraba el Día Mundial del Notariado, una excelente ocasión para pensar en los retos que nuestra profesión tiene por delante. Y esos retos pasan, en buena medida, por las grandes transformaciones sociales y desafíos colectivos que nos atañen a todos: la digitalización, la ... agilización de la justicia, el envejecimiento de la población y la protección de las personas mayores y la lucha contra la desigualdad, entre otros. En todos ellos, los notarios podemos y debemos realizar una contribución destacada.

Con respecto a la digitalización, nuestro objetivo debe ser que el avance imparable del progreso tecnológico no se traduzca en menores garantías jurídicas para los ciudadanos y las empresas. En este sentido, nuestro empeño cotidiano podría decirse que no cambia, sino que solo se muda de escenario. Nuestra función esencial sigue siendo garantizar la seguridad jurídica preventiva en el tráfico jurídico privado, pero extendiéndola ahora también al ámbito digital, un reto para el que la reciente ley 11/2023 ha supuesto un importante paso adelante, al impulsar la creación del protocolo electrónico, la herramienta que moderniza la forma en que se conservan y circulan los documentos notariales sin merma alguna de la seguridad.

La esencia de lo que la función notarial es y aporta a la sociedad permanece incólume. En actuaciones presenciales o digitales, el notario presta un asesoramiento especializado, imparcial y gratuito y, además, controla la legalidad formal y sustancial del acto o negocio jurídico de que se trate, garantizando así su perfecto ajuste tanto a la voluntad y necesidades de los interesados como a los límites marcados por la ley. Y es por eso, por el filtro que implica el control de legalidad notarial, que la ley atribuye a los documentos notariales efectos poderosos y específicos de los que carecen los documentos privados. Y todo ello se traduce en una rotunda disminución de la litigiosidad y en una garantía imprescindible del mejor disfrute por los ciudadanos de su libertad civil.

Consciente de que la Justicia necesita más agilidad, el legislador español ha querido ampliar las competencias de los notarios desde su tradicional papel en la prevención de conflictos a nuevos roles relacionados con la resolución de conflictos no contenciosos. Así lo contempló la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en vigor desde hace diez años, que atribuye a los notarios la competencia para intervenir en divorcios de mutuo acuerdo, reclamación de deudas dinerarias no contradichas o celebración de actos de conciliación entre otros muchos tipos de expedientes de jurisdicción voluntaria. Del mismo modo, otra ley reciente, la Ley 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha establecido la obligatoriedad de intentar, en el ámbito civil y mercantil, una solución negociada del conflicto antes de proceder al ejercicio de la acción en vía judicial, una novedad que potencia también el papel de los notarios en la resolución de conflictos, pues los notarios podemos, por ejemplo, realizar expedientes de conciliación, elevar a público acuerdos de mediación y realizar notificaciones de ofertas vinculantes.

Con respecto a los retos asociados al envejecimiento de la población, la dimensión de ese gran desafío social admite pocas dudas. España ya es, con ochenta y cuatro años, el país con los ciudadanos más longevos de la UE y el número de personas mayores de setenta y cinco años sigue creciendo. En este punto, el papel de los notarios es ayudar a las personas a planificar adecuadamente, desde un punto de vista jurídico, en lo personal, lo familiar y lo patrimonial, la última etapa de su vida, asesorándoles sobre los instrumentos jurídicos existentes para garantizar su autonomía personal y para contar, de ser necesario, con las medidas de apoyo oportunas para el ejercicio de su capacidad jurídica hasta el final.

La actuación de los notarios es imparcial y, al mismo tiempo, compensadora de los posibles desequilibrios derivados de la menor formación o recursos o de la situación de vulnerabilidad de la persona que ante nosotros interviene. La función notarial opera, en este sentido, como dique de contención de la vulnerabilidad. Y potenciar este papel, como lo hizo la ley 8/2021 al reconocer y fortalecer el papel del notario como principal medida de apoyo institucional a las personas con discapacidad, es otro desafío estimulante.

Estos que acabo de enunciar son solo algunos de los retos de presente y futuro más relevantes que tenemos los notarios por delante. Los medios que contamos para afrontarlos en esencia no han cambiado y, como decía recientemente en una entrevista la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Barrio del Olmo, son dos: la formación jurídica y la capacidad de escucha. La primera se sustenta en las oposiciones aunque prosigue durante toda la vida útil profesional, pues, al ser el Derecho algo completamente vivo, el notario es un funcionario público que no deja nunca de actualizarse. La segunda, la escucha, es el gran privilegio de la función notarial y, además de una competencia clave, yo diría que es el norte de nuestra actuación. Nos formamos para escuchar y para que esa escucha sea productiva para quien deposita en nosotros, como fedatarios públicos, su confianza.