En la pasada primavera se despertó una cierta inquietud en nuestra sociedad, atribuida a una frecuencia creciente de casos de Covid-19.

Se considera que la mayoría de las personas que desarrollan y padecen la Covid-19 en sus mil modos y maneras se recuperan ... por completo. Pero se estima que entre el 10% y el 20% de la población afectada experimenta una complicación denominada Covid-19 persistente o prolongada, también Covid-19 de larga duración o Covid crónico. Un cuadro clínico que da la cara de modo diverso, bastante nebuloso y que parece quedarse como invisible e infradiagnosticada.

Pero ¿qué es la Covid-19 persistente? ¿Cuáles son sus principales síntomas? ¿Cómo distinguir entre unas u otras formas de presentación? Según la OMS, la Covid-19 persistente se define como: «La continuación o desarrollo de nuevos síntomas tres meses después de la infección inicial por el virus SARS-CoV-2, con una duración de estos síntomas de al menos dos meses sin otras razones que pueda explicar la presencia de estos síntomas».

Estamos pues ante un proceso de muy variable duración que suele durar hasta unas semanas o incluso meses. Más frecuente en los mayores de 40 años y en la mujer. También si acompañan enfermedades crónicas.

Hasta ahora se han identificado más de 200 síntomas asociados a la Covid-19 persistente. Los más frecuentes, que se incluyen en la definición de la OMS, son de tipología sistémica, como el cansancio, el malestar general, la fatiga, la fiebre, el dolor muscular o articular. En el campo respiratorio o cardiovascular (presión torácica, tos, disnea, molestia de garganta, taquicardias, etc.), en el digestivo (dificultad para tragar, nauseas o vómitos, diarrea, dolor abdominal, inapetencia), neurocognitivos (como los déficits de memoria y atención, la ansiedad y el ánimo depresivo), a más de otros como los neurológicos, neuromusculares, psicológicos y psiquiátricos.

La sintomatología neuropsicológica, tan propia de la Covid persistente, puede expresarse también, mediante alteraciones cognitivas, que se han nominado como 'niebla cerebral'. También se reduce la atención, sobre todo la sostenida que suele manifestarse como pérdida de la concentración. También se afecta la memoria a largo plazo y las funciones ejecutivas.

Y también puede asociarse sintomatología neuropsiquiátrica, con depresión, ansiedad, apatía o desgana. Algunos estudios han demostrado que estas manifestaciones son más frecuentes en personas que ya habían tenido estos trastornos, a veces por causas psicológicas, antes de la infección.

Para el diagnóstico de la Covid-19 de larga duración han de descartarse otros problemas de salud que pueden generar una sintomatología similar y tener en cuenta las posibles secuelas de fases anteriores de la propia infección. Pueden ser necesarias pruebas exploratorias, analíticas, radiológicas, etc.

Es significativo que se la haya relacionado con las enfermedades psicosomáticas por el hecho de integrar aspectos y causas tanto orgánicas como psicológicas que se instalan ─con interacciones persistentes─ avivando el proceso infeccioso, debilitando las defensas y realimentando la Dolencia de manera continuada.

Pensemos también en la afectación y el desgaste vital que produce la incertidumbre y novedad del proceso, la alarma despertada, el temor a contagiar, el sentimiento de culpa, el aislamiento impuesto y otros factores, que reducen las defensas inmunológicas. Lógicamente, en el fondo del escenario clínico está la perspectiva que proyecta la propia personalidad del paciente con los peculiares tonos e intensidades que condicionan la claridad/dificultad del cuadro clínico y la supuesta gravedad del caso. De ahí la necesidad o conveniencia de acudir a la perspectiva de la Medicina Psicosomática y al quehacer de la Psiquiatría de Enlace para alcanzar suficientes seguridades.

No resulta fácil diferenciar un proceso psicosomático típico y de causa intrapersonal del que subyace en una persona con una dolencia generada por la Covid-19 persistente. Pensamos que no hay pruebas específicas para detectarlo y diagnosticarlo con seguridad, pero sí para la orientación diagnóstica y el enfoque terapéutico responsable. Siempre hemos de generar confianza pues su falta debilita la defensa inmunológica.