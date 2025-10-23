Suscríbete a
ABC Premium

Tribuna abierta

Las mil caras de la Covid-19

No resulta fácil diferenciar un proceso psicosomático típico y de causa intrapersonal del que subyace en una persona con una dolencia generada por la Covid-19 persistente

Manuel Álvarez

En la pasada primavera se despertó una cierta inquietud en nuestra sociedad, atribuida a una frecuencia creciente de casos de Covid-19.

Se considera que la mayoría de las personas que desarrollan y padecen la Covid-19 en sus mil modos y maneras se recuperan ... por completo. Pero se estima que entre el 10% y el 20% de la población afectada experimenta una complicación denominada Covid-19 persistente o prolongada, también Covid-19 de larga duración o Covid crónico. Un cuadro clínico que da la cara de modo diverso, bastante nebuloso y que parece quedarse como invisible e infradiagnosticada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app