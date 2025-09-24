COMO por arte de ensueño ha llegado en los días de verano hasta mi buzón esta fotografía, una de las pocas que se conservan, del maestro Manuel Pérez Tejera, el conocido músico sevillano al que aún en la familia seguimos llamándole el tío Tejera. La ... foto la firma, a través de los años, el bueno de Jesús Martín Cartaya. Gracias al cuidadoso esmero de Álvaro Pastor y de mi hermano de camino Pepe Morán, la ingente obra de Martín Cartaya ha quedado ya salvada del olvido. La exposición monográfica que hace apenas un año se llevó a cabo en el CICUS puso de manifiesto cómo la cámara de Jesús permanecerá como una indiscutible memoria gráfica del último medio siglo de la ciudad. Entre los miles de instantes de la vida interior de la Sevilla que fue, ha aparecido esta estampa -desconocida hasta ahora para mí- en la que el maestro conversa con un músico en los breves minutos de descanso entre chicotá y chicotá. Al fondo, el bordado barroco de un pasopalio y toda la atmósfera de tarde de primavera se concita en esta foto histórica.

Nacido en Sevilla, en 1888, en la misma casa de una calle cercana a la Alameda de Hércules donde nacieron los míos, su nombre y el recuerdo de los que todavía viven y lo conocieron me llevan por un camino misterioso a esa Sevilla del XIX y a esas calles en las que creció Bécquer y por las que Antonio Susillo andaba llevando y trayendo sus amarguras, mientras le daba vueltas en su mente a cómo hacer un crucificado definitivo para su ciudad. Un Cristo que tuviera la majestuosidad del Cristo de Velázquez y la claridad expresiva que había visto en su admirado Rodin. Unos años y una ciudad por la que Fernando el Gallo y Gabriela Ortega paseaban vestidos de corto a sus niños toreros, entreverados de gitanería, Rafael y José. La Sevilla de la luz de Virgilio Mattoni y la pincelada rápida de Gonzalo de Bilbao. La que sirvió de inspiración a la 'Sinfonía sevillana' de Joaquín Turina, y por la que don Federico Rubio y Gali iba y venía fundando la Escuela Libre de Medicina y Cirugía.

Manuel Pérez Tejera fue un niño de la Alameda, un niño sensible que se inició en la música en los Altos Colegios, bajo el mecenazgo de la Real Maestranza de Caballería. Tal vez por este motivo el Rey Alfonso XIII visitara el centro y escuchara sonar la banda infantil en la que tocaba el niño Tejera. Al parecer, y según contaban las antiguas de la familia, el joven Rey se paró a charlar con los integrantes de la banda. Una pena que no hubiera por allí un Martín Cartaya para fotografiar el instante del descendiente de la casa de Habsburgo con el músico de la Alameda.

En su historia hay grandes lagunas y no pocos misterios. No dejó descendencia y casi todo lo que sabemos de él viene de la tradición oral de los sobrinos, entre los que se encontraba mi abuelo. Se dice que no pudo firmar partituras por falta de instrucción reglada en composición musical, pero que algunas de las piezas más conocidas son, en gran parte, de su autoría. Participó, con su amigo Joselito el Gallo, del sueño empresarial de la plaza Monumental siendo su banda la encargada de amenizar las corridas de toros. Se contaba que Joselito le regaló una batuta de oro al arrancar la música tras un peligroso par de poder a poder ante un mansazo de Veragua en una tarde de Feria. Ya casado, vivió en la calle Peris Mencheta, en una casa aledaña a Omnium Sanctórum en la que, según he tenido testimonios orales directos, se refugiaron imágenes sagradas que fueron sacadas de la parroquia con urgencia a través de una ventana mientras el templo era devorado por las llamas de la noche de julio de 1936. Enseñó el oficio y el buen hacer a su sobrino político José Tristán Martín, quien no hizo sino engrandecer musicalmente la banda, manteniendo el sello familiar y conociendo como nadie los secretos de los silencios y los clamores de la Real Maestranza. Este buen hacer y este sonido incuestionable de la música han llegado sin mixtificaciones ni impurezas hasta el día de hoy.

La fotografía del maestro Tejera ha llegado a mis manos en los días en que he tenido la noticia de la prematura muerte de María del Mar Tristán. Una muerte de verano que ha conmovido a toda la ciudad. Pero la música y la vida siguen. Y ahora que las flautas lloran y las trompetas no enmascaran su dolor, querido José Manuel, maestro y padre, saca la batuta antigua del Maestro Tejera, para que la música surja como nunca y cubra la Maestranza y cada tarde sea un solemne monumento de oro, de nostalgia y de gloria.