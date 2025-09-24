Suscríbete a
ABC Premium

Tribuna abierta

Suena Tejera

Manuel Pérez Tejera fue un niño de la Alameda, un niño sensible que se inició en la música en los Altos Colegios, bajo el mecenazgo de la Real Maestranza de Caballería

Suena Tejera

Lutgardo García

COMO por arte de ensueño ha llegado en los días de verano hasta mi buzón esta fotografía, una de las pocas que se conservan, del maestro Manuel Pérez Tejera, el conocido músico sevillano al que aún en la familia seguimos llamándole el tío Tejera. La ... foto la firma, a través de los años, el bueno de Jesús Martín Cartaya. Gracias al cuidadoso esmero de Álvaro Pastor y de mi hermano de camino Pepe Morán, la ingente obra de Martín Cartaya ha quedado ya salvada del olvido. La exposición monográfica que hace apenas un año se llevó a cabo en el CICUS puso de manifiesto cómo la cámara de Jesús permanecerá como una indiscutible memoria gráfica del último medio siglo de la ciudad. Entre los miles de instantes de la vida interior de la Sevilla que fue, ha aparecido esta estampa -desconocida hasta ahora para mí- en la que el maestro conversa con un músico en los breves minutos de descanso entre chicotá y chicotá. Al fondo, el bordado barroco de un pasopalio y toda la atmósfera de tarde de primavera se concita en esta foto histórica.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app