EN marzo de 1943 se edita el segundo libro de la que, pasado el tiempo, iba a ser una de las colecciones de poesía más importantes de habla hispana, la colección Adonais. Aquel pequeño librito -que entonces llevaba el sello de Editorial Hispánica- daba a ... conocer en España las poesías de Charles Péguy. Nacido en Orleans en 1873 en el seno de una familia campesina, Péguy pasó por el activismo socialista para, años después, alejarse de aquellas ideas e iniciar un proceso de conversión en la fe católica. Se considera que en 1906, Péguy vuelve a la fe y acompaña a su amigo Jaques Maritain a abandonar el protestantismo y bautizarse en la Iglesia Católica. Parece clara la influencia, al menos en Maritain, de aquel descarnado y fogoso escritor católico que fue León Bloy, el mendigo ingrato, el peregrino de lo absoluto. Bloy, de quien se dijo que su espíritu era como «una catedral donde se hallara permanentemente expuesto el Santísimo Sacramento», será padrino de bautismo de Jaques Maritain y de su joven esposa Raïssa el 11 de junio de 1906, día se San Bernabé. Charles Péguy sigue muy de cerca y en paralelo este proceso y decide dedicar toda su obra a celebrar la grandeza de lo cristiano. No consigue Péguy trasmitir la fe a su esposa pero mantiene firme, como un místico contemporáneo, el nuevo rumbo de su producción literaria. El propio León Bloy, tan amargo, tan insobornable en sus convicciones, celebra por carta unas páginas de Péguy en las que afirma que «la miseria es una grandeza». Su poesía, hímnica, celebratoria, discursiva, canta a pleno pulmón las luces de nuestra fe. Romain Rollard dice de él que no conoce «un escritor el mundo que alguna vez haya hecho hablar así a Dios» y Beguin ha afirmado que no hay «una poesía más cercana a la oración que la de Charles Péguy». Traemos a Péguy hoy aquí porque se le conoce como «el poeta de la esperanza». Su obra Pórtico del misterio de la segunda virtud es un monumental himno a la esperanza que ha merecido comentarios de Von Balthasar y de Benedicto XVI. Esta obra fue escrita en 1909 en medio de una gran marejada de desesperación interior de la que empieza a salir gracias a la fe en nuestra Señora. Así nace este monumental retablo lírico dedicado a la esperanza. «Lo que más me admira, dice Dios,/ es la esperanza./ Y no me retracto./Esa pequeña esperanza que parece de nada./ Esa niñita esperanza./Inmortal.» Para Péguy la esperanza es una niña, una «llama inmortal que traspasará las tinieblas eternas». Así la vemos nosotros también, como una Niña que ha dicho sí, una Niña que espera para entregarnos su mano y contagiarnos, como, un fuego mágico, de la virtud de la esperanza. En el año 1914, Péguy se alista como voluntario y participa, como teniente, en la I guerra mundial. Un sentimiento de amor y defensa de la patria lo mueve a tal decisión teniendo 41 años. Para el poeta, la muerte no era nada, lo dejó escrito en un precioso poema:

«Simplemente pasé a la habitación de al lado./ Yo soy yo, ustedes son ustedes./ Lo que fui para ustedes lo seguiré siendo siempre./ Llámenme con el nombre con que siempre me llamaron./ Háblenme como lo hicieron siempre, no cambien el tono de voz. / No se pongan solemnes ni tristes./Sigan riéndose de lo que juntos nos reíamos.» Al pobre Charles Péguy le llegó la muerte en las trincheras, en el campo de batalla de Marne un 5 de septiembre. Después de caer el jefe de la compañía, el poeta toma el mando del destacamento. Las balas alemanas obligan a tomar el cuerpo a tierra pero una bala mortal atraviesa la cabeza del pobre Péguy. Los soldados avanzan por las trincheras. El cuerpo de Charles Péguy queda atrás, sin vida, mirando al cielo, sonriendo. Un mes después de su muerte, su viuda y sus hijos recibieron el bautismo. SOBRE EL AUTOR lutgardo garcía díaz Poeta

