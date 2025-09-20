Suscríbete a
Campanas por Antonio Rivero Taravillo

Un ser como Antonio es necesario. Y era un lujo discreto para cualquier ciudad, pero un lujo discreto y elegante

Lutgardo García

HAY personas que son como islas lejanas. Islas de soledad y de silencio que flotan sobre el mar sin mudarse de sitio ni dejarse engullir por las mareas ni por ese capricho de los vientos. Hay personas que son forasteros eternos, viajeros interiores, emigrantes por ... los salones de su propia casa. Hay personas que siempre parecen exiliados, extraños a su entorno, aunque lleven el sello, la señal de la tierra que los hizo por dentro. Tuvo Antonio ese aire de isla, de neblinosa isla de color esmeralda, como si toda Irlanda hubiera conquistado sus venas y lo observara desde cierta distancia. Apátrida interior de la ciudad eterna, de la ciudad abierta expansiva y radiante. Tuvo Antonio quizás, la mirada de nieblas, de puerto con gaviotas que se abre al poniente. Contempló su ciudad como lo hiciera Blanco o como el viejo Cansinos, con pasión y distancia, con cercana frialdad y con candor de niño. Le persiguió ese aire de estar recién llegado de algún país lejano. De ser un irlandés errante condenado a Sevilla, una ciudad tan hecha al fulgor como al olvido. Una vez le pedí un poema a nuestra Semana Santa y lo hizo al momento, y me daba las gracias por haberle permitido redescubrir paisajes de su infancia.

