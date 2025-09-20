HAY personas que son como islas lejanas. Islas de soledad y de silencio que flotan sobre el mar sin mudarse de sitio ni dejarse engullir por las mareas ni por ese capricho de los vientos. Hay personas que son forasteros eternos, viajeros interiores, emigrantes por ... los salones de su propia casa. Hay personas que siempre parecen exiliados, extraños a su entorno, aunque lleven el sello, la señal de la tierra que los hizo por dentro. Tuvo Antonio ese aire de isla, de neblinosa isla de color esmeralda, como si toda Irlanda hubiera conquistado sus venas y lo observara desde cierta distancia. Apátrida interior de la ciudad eterna, de la ciudad abierta expansiva y radiante. Tuvo Antonio quizás, la mirada de nieblas, de puerto con gaviotas que se abre al poniente. Contempló su ciudad como lo hiciera Blanco o como el viejo Cansinos, con pasión y distancia, con cercana frialdad y con candor de niño. Le persiguió ese aire de estar recién llegado de algún país lejano. De ser un irlandés errante condenado a Sevilla, una ciudad tan hecha al fulgor como al olvido. Una vez le pedí un poema a nuestra Semana Santa y lo hizo al momento, y me daba las gracias por haberle permitido redescubrir paisajes de su infancia.

Porque un ser como Antonio es necesario. Y era un lujo para cualquier ciudad, pero un lujo sincero y elegante. Sin impostar la voz, sin dárselas de nada, fue haciendo una labor secreta, silenciosa y contante. Soñaba hacer de Sevilla una ciudad de libros. Vivió en la resistencia de la buena cultura, la que contempla y lee con delicada asepsia y se entrega con fina y susurrada pasión. Nadie amaba los libros con ese amor tan suyo. Fue librero algún tiempo, hombre de la cultura, ensayista y biógrafo, traductor, novelista… pero ante todo fue un lector y un poeta. Dos destinos que a veces no se entienden entre ellos. Fue lector reposado, de los que van dejando que los tiempos del libro lo conquisten a uno.

Y allá en la calle Habana, calle donde comienza el nuevo mundo y donde suenan los cuños de monedas imperiales, tuvo Antonio las tardes infinitas de purísimas luces y páginas de oro. Fue lector y es poeta, pues poeta se nace y ya nunca se muere. La poesía es la patria, la madre y la amante, la que a veces nos guiña y otras veces se esconde, nos arrastra y condena, nos redime y nos alza, la que hace que una línea no devuelva a la vida.

Extrajo lo mejor de los versos del Yeats y los hizo sonar en castellano. Ha seguido las huellas de Cernuda, ha buscado el olor del solitario, el sonar de sus suelas de zapatos ingleses por zaguanes sin sombra. Ha rastreado en las calles de su ciudad, una ciudad extraña como flor venenosa. En las noches narcóticas del verano del Sur, creyó un día encontrar al poeta volviendo, con su fino bigote y chaquetas de lino, respirando en boquilla la luz de una magnolia. Quién sabe si hoy caminan por la calle de Acetres, o ese lujo romano de la tarde de Mármoles.

Miro la última foto que nos hicimos juntos. La enfermedad le puso en el rostro, barbicano y prudente, un aire Unamuniano. Sonreía y hablaba sin darle importancia a la muerte que se le venía encima como un negro toro. Miraba, tras sus gafas de profesor cansado, el mundo buscando los prodigios, las señales que vienen de lo alto y llamamos poesía. Aquella noche me recitó, con un hilo de voz, los versos que escribió para rematar aquello de los días azules y el sol de la infancia de Machado. Fueron los últimos de don Antonio Machado y los últimos que le escuche a Antonio Rivero. Dos sevillanos finos y discretos. Dos poetas.

La vida, él lo sabía, es tal vez una cinta rodada por John Ford. Películas que muestran la grandeza del hombre, las pasiones más nobles y las turbias traiciones. Películas que hablan del desierto del mundo y de cómo a pesar del ruido y la pólvora, al final vencen siempre los buenos, los que tienen el alma limpia y reluciente como un copón de oro. Ha pasado la muerte y me imagino a Antonio sonriendo entre campanas, inmortal y elegante. Ahora que ya ha pasado por los desfiladeros del dolor, que ha recibido las flechas de la enfermedad, que cabalga malherido por praderas eternas como el bueno del western, abro al azar un libro de poemas y hay un verso que fulge en la mañana y me consuela:A veces,/ Encadenamos/ una reja a una bicicleta/ para que no puedan robarnos/la casa. /No hay cuidado:/nunca nos robarán la vida,/siempre encadenada a/la muerte. Nunca nos robarán la vida ni el recuerdo, que suenen las campanas.