El semiabandonado auditorio Rocío Jurado, a orillas del canal de la Expo (seco y lleno de maleza), es ahora mismo la peor carta de presentación para la Isla de la Cartuja. Pese a que el parque científico y tecnológico —ahora llamado Sevilla Tech Park— está ... en cifras históricas en número de empresas y empleo, la imagen de deterioro de la vía de entrada al recinto deja una errónea impresión de decadencia. Más de tres décadas después de la Exposición Universal, todo apunta a que ya será por poco tiempo (¡ojalá esta vez sí!).

El proceso abierto por el Ayuntamiento para sondear posibles gestores que relancen el auditorio ha encontrado un candidato galáctico, un ofertante que obligará a que cualquier otro interesado tenga que apostar con un órdago a la grande si quiere albergar alguna esperanza. Según desvelaba ayer Mario Daza en las páginas de ABC, una de las empresas que se postula es Live Nation (en alianza con Movistar y Heliopol). Se trata de la mayor promotora mundial de eventos, un verdadero gigante del entretenimiento participado por fondos de inversión como BlackRock. En España, su proyecto más reconocido es el Movistar Arena de Madrid —antiguamente llamado WiZink Center— que acoge cada año más de 200 eventos.

¿Cuál es el gran objetivo del alcalde José Luis Sanz? Actualmente en Sevilla hay recintos modernos para eventos con 3.500 plazas (Fibes y Cartuja Center) y más de 60.000 (como el Estadio Olímpico), pero no hay modernos equipamientos que estén justo en el punto medio de ambos extremos. El Ayuntamiento pretende así que el futuro operador del Rocío Jurado remoce esta infraestructura e instale una cubierta, creando un auditorio techado que roce los 20.000 asientos. Un proyecto así requiere una inversión mínima de treinta millones de euros. Por lo tanto, quien finalmente quede como concesionario del espacio debe tener músculo financiero y solvencia técnica suficiente para acometer una iniciativa de esta magnitud.

Más allá del interés que han mostrado diversos operadores (además del tándem Live Nation-Movistar), el consistorio todavía debe realizar el pliego final que marque las condiciones del concurso y el baremo de puntuaciones. Otras empresas locales e internacionales se están moviendo para presentar su proyecto. Por el momento, con un candidato de la dimensión del estadounidense Live Nation, la competición ya empieza con el listón alto, pero hasta el final del proceso todas las posibilidades están abiertas.

Tras los múltiples intentos frustrados por relanzar el Canal de la Expo, estamos además el momento idóneo para que el relanzamiento del auditorio sirva también para revitalizar este auténtico punto negro del legado de la Exposición Universal.