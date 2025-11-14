Suscríbete a
Tratos y contratos

Sanidad, la falsa disyuntiva

El debate sobre los conciertos es simplista, lesivo y se olvida de importante, el paciente

Luis Montoto

Luis Montoto

Estamos asistiendo al debate más absurdo del año. La izquierda y los sindicatos han aprovechado el error en los cribados del cáncer para denunciar una falsa operación de privatización de la sanidad andaluza, señalando un inexistente aumento de la inversión en conciertos con grupos privados. ... En un marco mental tan demagógico y simplista, la Junta del PP ha renunciado a elaborar explicaciones complejas y se limita a recordar una realidad: Andalucía es una de las comunidades que menos convenios realiza con el sector privado (el 4% del presupuesto), mientras que en territorios como Cataluña es más del 22%. Y ahí andan los dos bloques políticos tirándose los porcentajes a la cabeza.

