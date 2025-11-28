La gran corrupción de esta legislatura no está solo en las correrías de Cerdán, Ábalos y Koldo. Y el mayor conflicto entre poderes quizá no sea el ataque del Ejecutivo al Tribunal Supremo por condenar a «su fiscal general». La permanencia de un Gobierno que, ... en más de dos años de mandato, todavía no ha presentado un presupuesto es una práctica autoritaria que sienta un peligroso precedente. No existe un mayor desprecio a la democracia que hurtarle al Parlamento las líneas maestras de la política económica, ni una mayor muestra de nepotismo que decidir el gasto bajo el oscuro proceso de modificaciones que permiten los procesos de prórroga presupuestaria (el legislador jamás previó la hipótesis de que un Ejecutivo renunciase de manera sistemática a cumplir con su obligación constitucional). Aunque la coalición de PSOE y Sumar tuviera un expediente de honradez inmaculado, en un país normal la inviabilidad de hacer unas cuentas públicas ya es motivo suficiente para convocar elecciones.

El Gobierno de Sánchez se apoya en una minoría social que solo logra armar victorias parlamentarias cuando se trata de privilegiar a País Vasco y Cataluña. Esta anomalía ha llegado esta semana a su paroxismo. En los mismos días en los que María Jesús Montero ha sido incapaz de aprobar el trámite más básico antes de presentar un presupuesto (la denominada senda de estabilidad), se ha desvelado que existe un acuerdo con la Generalitat de Cataluña para reformar el sistema de financiación autonómica en base al principio de ordinalidad (que prescribe que reciben más los territorios que más aportan).

Una ministra de Hacienda andaluza, presa de los chantajes de Junts y ERC, diseña el reparto de recursos para la Sanidad y la Educación bajo las premisas del nacionalismo. Todo ello sin el respaldo de una mayoría social y sin haber realizado un proceso previo de diálogo abierto con el resto de interesados.

¿Y los partidos de la izquierda andaluza, de verdad no tienen nada que decir? Me he topado en estos días con un acreditado socialista que se dedica actualmente a la docencia universitaria. Le pregunté por los comicios al rectorado de Sevilla y me respondió que no le gustaba cómo era el nuevo proceso de elección que determina la última ley de universidades (aprobada por Pedro Sánchez). «No entiendo muy bien el sentido de esa norma; se ha realizado a la medida de lo que pedían los catalanes y en contra de los intereses del resto». Formuló su juicio con naturalidad, como quien suelta una obviedad que no admite más discusión, aunque jamás le he escuchado ni leído ningún comentario crítico hacia el Gobierno. ¿No es todavía más evidente esta deriva en el reparto de fondos públicos para Sanidad y Educación? El tiempo dictará el precio político del silencio acrítico de la izquierda ante tal agravio.