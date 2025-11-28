Suscríbete a
Tratos y contratos

El precio del silencio

Un Gobierno incapaz de aprobar un presupuesto pacta de manera bilateral un modelo de financiación autonómica con Cataluña sin críticas de la izquierda

Luis Montoto

Luis Montoto

La gran corrupción de esta legislatura no está solo en las correrías de Cerdán, Ábalos y Koldo. Y el mayor conflicto entre poderes quizá no sea el ataque del Ejecutivo al Tribunal Supremo por condenar a «su fiscal general». La permanencia de un Gobierno que, ... en más de dos años de mandato, todavía no ha presentado un presupuesto es una práctica autoritaria que sienta un peligroso precedente. No existe un mayor desprecio a la democracia que hurtarle al Parlamento las líneas maestras de la política económica, ni una mayor muestra de nepotismo que decidir el gasto bajo el oscuro proceso de modificaciones que permiten los procesos de prórroga presupuestaria (el legislador jamás previó la hipótesis de que un Ejecutivo renunciase de manera sistemática a cumplir con su obligación constitucional). Aunque la coalición de PSOE y Sumar tuviera un expediente de honradez inmaculado, en un país normal la inviabilidad de hacer unas cuentas públicas ya es motivo suficiente para convocar elecciones.

