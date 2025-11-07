Suscríbete a
tratos y contratos

Política de vivienda, retrato de un fracaso

Dos años después de la Ley de Podemos, es la mayor preocupación de los españoles

Luis Montoto

Luis Montoto

La última encuesta del CIS revela con rotunda claridad que el acceso a la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles. El informe recién publicado por la Fundación Foessa —vinculada a Cáritas— denuncia un proceso de fragmentación social en España motivado ... en parte por la carestía del alquiler, convertido en una trituradora «para el difícil equilibrio de la clase media». En la España del «Gobierno de progreso» hay un 50% más de ciudadanos en situación de exclusión severa que en 2007.

