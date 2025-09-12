Suscríbete a
tratos y contratos

Ochenta años y varias excepciones

Insur celebra su aniversario como la única firma cotizada controlada por inversores sevillanos y sede en Sevilla

Luis Montoto

Luis Montoto

Inmobiliaria del Sur (Insur) celebra su ochenta aniversario en este mes de septiembre. Cuando los responsables de la compañía sevillana explican su historia, suelen relatar con gran sosiego y naturalidad la sucesión de hechos que han marcado su trayectoria. Tres familias empresarias —Pumar, Cobián y ... Galnares— se alían para comprar el suelo que hoy ocupa la avenida República Argentina. Para impulsar el desarrollo de esta nueva arteria de Sevilla realizan una ampliación de capital, incorporando así nuevos socios. Con el paso del tiempo llega el momento de facilitar la salida (y entrada) ordenada de inversores, y deciden salir a Bolsa (estableciendo así un mecanismo transparente para valorar las acciones). Así formulado parece muy sencillo, pero en la práctica —y por desgracia— es una de las grandes excepciones de la trayectoria de Insur, ya que es la única empresa controlada por inversores sevillanos y con sede social en Sevilla que cotiza en el mercado continuo.

