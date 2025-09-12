Inmobiliaria del Sur (Insur) celebra su ochenta aniversario en este mes de septiembre. Cuando los responsables de la compañía sevillana explican su historia, suelen relatar con gran sosiego y naturalidad la sucesión de hechos que han marcado su trayectoria. Tres familias empresarias —Pumar, Cobián y ... Galnares— se alían para comprar el suelo que hoy ocupa la avenida República Argentina. Para impulsar el desarrollo de esta nueva arteria de Sevilla realizan una ampliación de capital, incorporando así nuevos socios. Con el paso del tiempo llega el momento de facilitar la salida (y entrada) ordenada de inversores, y deciden salir a Bolsa (estableciendo así un mecanismo transparente para valorar las acciones). Así formulado parece muy sencillo, pero en la práctica —y por desgracia— es una de las grandes excepciones de la trayectoria de Insur, ya que es la única empresa controlada por inversores sevillanos y con sede social en Sevilla que cotiza en el mercado continuo.

En un sector cíclico como el inmobiliario, tampoco existen excesivos ejemplos de sociedades que mantengan intacto su 'adn' multifamiliar, capaz de resistir a la crisis de 2008 sin cambiar de propietarios, ni reestructurar su deuda con la banca, ni realizar ningún tipo de dación en pago (como hizo la mayoría). Gracias a ello, en la recuperación del ladrillo se convirtió en una de las pocas empresas históricas españolas que competían con los nuevos actores del sector, dominado por fondos de inversión internacionales.

Y otra excepción: la compañía suele ser tildada de 'prudente', pero tal calificativo oculta otra realidad, y es que se ha adelantado con astucia a las tendencias del mercado. Si en los años del 'boom' echó el freno y no participó del frenesí que hundió a otros muchos empresarios, en la larga crisis posterior identificó buenas oportunidades en una etapa en la que la inversión estaba muerta. Así se convirtió en la primera empresa que reactivó grandes promociones en Sevilla con la adquisición del Cuartel de Intendencia en 2013 junto al club Pineda y la alianza con BBVA en Entrenúcleos (donde pusieron a funcionar las primeras grúas).

Tampoco es habitual que tres generaciones sucesivas mantengan una misma filosofía y coherencia en la gestión, logrando una evolución gradual del negocio. Sin embargo, la última década ha sido decisiva. La compañía inició en 2015 un plan estratégico para diversificar sus fuentes de financiación (buscando coinversores como la familia Moya) y mercados (creciendo en segmentos como el hotelero). Y sobre todo: reduciendo la dependencia de Sevilla y creciendo en la Costa del Sol y en una plaza tan competitiva como Madrid. Manteniendo los cuarteles generales en la capital andaluza, se convierte en una compañía inmobiliaria con vocación nacional. Y como guinda, una de las metas de estos años es crecer de nuevo en el mercado cotizado y ampliar capital en Bolsa para convertirse en un valor más atractivo.