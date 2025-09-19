Suscríbete a
tratos y contratos

Lección empresarial en el baloncesto de Sevilla

Había dos equipos, el que triunfó en la cancha va a desaparecer; y el que perdió el 'play off' sale reforzado

Luis Montoto

La pasada temporada se inició una batalla empresarial por controlar el exiguo negocio del baloncesto en Sevilla. Los hermanos Crespo —dos periodistas sevillanos que controlan el grupo Emociona Media— entraron en la puja pora comprar el Betis Baloncesto, pero les superó el polémico empresario segoviano ... Pedro Fernández. Los Crespo ya habían diseñado un plan de negocio para forjar un club viable en Sevilla, así que, lejos de arredrarse, fundaron en tiempo récord el Caja87 —en homenaje al viejo Caja San Fernando— y adquirieron una plaza en tercera división. El resultado: coexistieron dos equipos/proyectos en un mercado en el que apenas hay espacio para uno.

