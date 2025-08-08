Las empresas multinacionales toman decisiones en dos esferas. Por definición, tienen diferentes unidades de negocio repartidas por todo el mundo que identifican nuevas oportunidades de crecimiento en sus respectivos territorios (como ampliar o construir una fábrica; o elevar la plantilla para acometer nuevas actividades). Cuando ... un proyecto de expansión en un lugar en concreto ya se ha analizado en todos sus detalles, la autorización final para su inicio se adopta en un consejo de administración a miles de kilómetros de distancia, y la confianza –política, social e institucional– que transmite el país o la región de turno es vital para dar luz verde definitiva a una gran inversión.

Si el pasado agosto tocó China, este verano una parte del Gobierno andaluz se ha sacado el billete rumbo a Japón para realizar un tour por empresas niponas con presencia consolidada en Andalucía. Juanma Moreno, junto a los consejeros de Industria (Jorge Paradela) y Economía (Carolina España), visitó los cuarteles generales de Hitachi, que tiene una fábrica de transformadores en Córdoba en la que prevé invertir 80 millones de euros y una compañía de ingeniería energética en Sevilla. La ruta continuó por la sede de firmas tecnológicas como Fujitsu y NTT Data (con 600 y 3.000 profesionales en Andalucía, respectivamente), y también pasó por grupos cuyo potencial de crecimiento futuro es alto (como la energética Mitsui y la firma de componentes para la automoción Takahata, con una planta en La Carolina).

Según los cálculos de Paradela, en esta legislatura se han captado más de 16.300 millones de euros en inversión industrial nueva, y este es el camino para consolidar tal cifra y acrecentarla. Cuando a los presidentes y directores generales de estas multinacionales les hablen de crecer en Andalucía, podrán decir que tienen el móvil del 'regional prime minister'.

También hubo tiempo para el turismo. Andalucía es la comunidad que recibe más visitantes de este país después de Barcelona. El 40% de los japoneses que aterriza en Madrid se desplaza después al sur de España. El consejero Arturo Bernal fue con estos datos debajo del brazo a la sede de la aerolínea All Nippon Airwais y al touroperador Miki para justificar la viabilidad de un vuelo directo con Málaga o Sevilla.

La pasada misión a China se centró en compañías con potenciales intereses en España y la de Japón se ha dirigido a grandes firmas con trayectoria en nuestro país. Lo que no cambia es que se vuela en clase turista, aunque tenga muy poco sentido que una expedición de carácter estrictamente profesional, en la que se viaja con un portátil abierto preparando reuniones y manteniendo conversaciones confidenciales entre miembros de un Gobierno, no se realice en 'business'. El dispendio es otra cosa... aunque ese debate esté perdido en el país del populismo.