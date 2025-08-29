Casi nadie –fuera de Lebrija– conocía a Domi Vélez antes de 2021. Miembro de la quinta generación de panaderos de pueblo, el fallecimiento de su padre le obliga a ponerse al frente del obrador familiar con apenas veinte años, mientras su madre se encargaba de ... la tienda. Estudia de manera autodidacta todos los procesos bioquímicos que conlleva la elaboración de un producto milenario, y quiere lanzar panes rupturistas; pero durante una década se ciñe a la vieja disciplina del horno. Cuando, a los treinta, al fin se pone al frente de todo el negocio, inicia un camino innovador para crear panes como el de 'flor de guisante de mariposa', con largos procesos de fermentación y masa madre para mejorar la calidad. Todo ello mientras cambia procesos entre los empleados de una empresa que había funcionado siempre a la manera tradicional, y busca un nuevo mercado para un pan innovador y más caro en un pueblo de 27.000 habitantes. Con tesón y pasión, apoyándose en centros tecnológicos, consolida un modelo con el que logra, a los 43 años, el galardón al mejor panadero del mundo según la Unión Internacional de este gremio con sede en París.

Hasta ahí la historia de un peculiar artesano. Ahora todo el mundo conoce a Domi Vélez, aunque quizá sea más desconocido su proceso de reconversión empresarial. Con el 'balón de oro' de la panadería bajo el brazo, capta la atención del empresario jerezano José Luis López 'El Turronero', que financia la construcción de un nuevo obrador, con más de cinco millones de euros de inversión, capaz de atender la creciente demanda del genio de Lebrija. Una instalación que convierte cada día en pan más de 1.500 kilogramos de harina bajo el método y las directrices de Domi. Es entonces cuando comienza la conquista de Sevilla, primero con una cafetería en la calle Álvarez Quintero, y ahora con dos tiendas en Pagés del Corro y en Eduardo Dato, a las que seguirán nuevos barrios a medio plazo. También crecerá en Cádiz, y esta expansión, junto a la demanda de bares y restaurantes y el auge de la venta online, colmarán toda la capacidad del obrador lebrijano. Si formular un gran pan es complejo, encontrar la receta para incorporar socios en un proyecto tan personal y ejecutar un plan de crecimiento con éxito tampoco es tarea fácil. ¿Puede Domi Vélez conquistar otras plazas de España? Aterrizar en capitales con poder adquisitivo como Madrid, Barcelona o Bilbao es complejo, porque requeriría desarrollar un nuevo obrador en el entorno de estas ciudades para que el producto llegue a las tiendas en las condiciones adecuadas. Quizá sea una meta a largo plazo, cuando se haya consolidado primero el crecimiento en Andalucía. Y aunque todavía solo sea un sueño para el futuro, no está mal para el panadero que se puso de forma precipitada al frente del obrador familiar con apenas veinte años.

