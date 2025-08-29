Suscríbete a
TRATOS Y CONTRATOS

Domi Vélez, el panadero que se hizo empresario

El panadero lebrijano, con el apoyo de José Luis López 'El Turronero', acelera la apertura de su red de tiendas

Casi nadie –fuera de Lebrija– conocía a Domi Vélez antes de 2021. Miembro de la quinta generación de panaderos de pueblo, el fallecimiento de su padre le obliga a ponerse al frente del obrador familiar con apenas veinte años, mientras su madre se encargaba de ... la tienda. Estudia de manera autodidacta todos los procesos bioquímicos que conlleva la elaboración de un producto milenario, y quiere lanzar panes rupturistas; pero durante una década se ciñe a la vieja disciplina del horno. Cuando, a los treinta, al fin se pone al frente de todo el negocio, inicia un camino innovador para crear panes como el de 'flor de guisante de mariposa', con largos procesos de fermentación y masa madre para mejorar la calidad. Todo ello mientras cambia procesos entre los empleados de una empresa que había funcionado siempre a la manera tradicional, y busca un nuevo mercado para un pan innovador y más caro en un pueblo de 27.000 habitantes. Con tesón y pasión, apoyándose en centros tecnológicos, consolida un modelo con el que logra, a los 43 años, el galardón al mejor panadero del mundo según la Unión Internacional de este gremio con sede en París.

