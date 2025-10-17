Suscríbete a
Tratos y contratos

La 'desamortización' de Telefónica

El cierre de las centrales de cobre en la ciudad ha dado pie a grandes proyectos hoteleros e inmobiliarios

Luis Montoto

Telefónica lanzó un desafío hace casi una década: apagar definitivamente toda su vetusta red de cables de cobre y apoyar todas sus operaciones en redes de fibra óptica y en sistemas inalámbricos 5G. Esta transición tecnológica –que ha culminado este verano– ha tenido también su ... particular impacto en la trama urbana. Durante casi un siglo, la estabilidad de la señal en una llamada de teléfono dependía de que existiera una central en cada gran barrio. Un edificio de gran tamaño servía como terminal para conectar y distribuir las líneas de manera capilar en cada sector de la ciudad. Con el fin del cobre y su sustitución por las nuevas redes, esos inmuebles dejaron de ser necesarios.

