Suscríbete a
ABC Premium

tratos y contratos

El contrato tecnológico de la década

La Junta va a invertir más de 900 millones en desarrollo de software y aplicaciones digitales

Luis Montoto

Luis Montoto

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En los próximos dos meses se resolverá el contrato tecnológico de la década en Andalucía. Las empresas dedicadas al desarrollo de 'software' suelen tener un glamour especial. En la práctica, al igual que otros muchos negocios, mantienen una alta dependencia de las adjudicaciones del sector ... público… y especialmente fuera de Madrid o Barcelona. La Junta de Andalucía ha sido, históricamente, el gran impulsor del sector digital en la comunidad. En los años noventa forjó la compañía semipública Sadiel, que fue la que diseñó los grandes programas informáticos para gestionar la operativa diaria de una administración con casi 300.000 empleados públicos, que articulan a su vez todas las políticas de salud y educación en la comunidad más poblada de España. Numerosas firmas crecieron al amparo de las subcontrataciones de Sadiel, pero ese modelo colapsó tras la crisis de 2008 (la compañía fue rescatada y relanzada por Ayesa).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app