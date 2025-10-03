En los próximos dos meses se resolverá el contrato tecnológico de la década en Andalucía. Las empresas dedicadas al desarrollo de 'software' suelen tener un glamour especial. En la práctica, al igual que otros muchos negocios, mantienen una alta dependencia de las adjudicaciones del sector ... público… y especialmente fuera de Madrid o Barcelona. La Junta de Andalucía ha sido, históricamente, el gran impulsor del sector digital en la comunidad. En los años noventa forjó la compañía semipública Sadiel, que fue la que diseñó los grandes programas informáticos para gestionar la operativa diaria de una administración con casi 300.000 empleados públicos, que articulan a su vez todas las políticas de salud y educación en la comunidad más poblada de España. Numerosas firmas crecieron al amparo de las subcontrataciones de Sadiel, pero ese modelo colapsó tras la crisis de 2008 (la compañía fue rescatada y relanzada por Ayesa).

En estos meses se ha fraguado un nuevo modelo de relación entre administración y empresas tecnológicas que, de nuevo, influirá en la configuración del sector para los próximos años. El Gobierno de Juanma Moreno aglutinó todas las competencias digitales de la Junta en una sola entidad llamada ADA (anteriormente estaban repartidas entre las distintas consejerías). Este organismo lanzó en verano un proceso para adjudicar 930 millones de euros para el desarrollo y la gestión del software de la administración autonómica a lo largo de cuatro años (el mayor de esta tipología en España). Con esta gran operación se homologará a veinte grupos empresariales —en función de su solvencia técnica y económica— para proveer el software y las aplicaciones digitales de la Junta (desde el programa de contabilidad de Hacienda, a la gestión del sistema educativo y del Servicio Andaluz de Salud…). Más de treinta compañías nacionales e internacionales (una buena parte en alianza con socios locales) están en liza para formar parte del panel de proveedores.

Además, se ha previsto una línea más modesta para dar entrada a pymes. Un proceso de estas características tendrá un fuerte impacto en el tejido empresarial. Quienes logren entrar entre los 'veinte' escogidos tendrán un panorama más estable para los próximos cuatro años, y los grupos que queden excluidos quizá deberán replantear sus estrategias. El desenlace llegará a finales de año (si no hay retrasos inesperados).

A priori, unir todas las capacidades digitales de la Junta ha sido un acierto (la dimensión crea economías de escala y eficiencia para el ciudadano). Este tipo de adjudicaciones son capaces de atraer a grandes compañías españolas e internacionales -en alianza con socios andaluces- y pueden ser un estímulo para el sector. El resultado final de esta política solo se podrá evaluar al final del proceso, pero sin duda ha agitado el sector y va a influir, de una forma u otra, en su desarrollo futuro.