AUNQUE nunca he tenido preferencia por ningún Rey Mago, este año hice una excepción para dirigir mi carta expresamente a Baltasar. La razón es que estará encarnado por Fede Quintero, con quien coincidí hace dos décadas en el extinto Grupo Recoletos, él como osado redactor ... de 'Marca' y yo en mis voluntariosos inicios en la prensa económica en 'Expansión'. En aquella irrepetible redacción (la de 'Marca'), en la que convivían jóvenes terremotos con el periodista más veterano en ejercicio de España, el inolvidable Mariano Martín Benito, aprecié las virtudes de nuestro Baltasar. Si fue capaz de realizar con profesionalidad su trabajo diario, fundar un periódico digital de éxito y orquestar una chirigota sevillana que triunfó en Cádiz, todo de manera simultánea y sin perder el buen humor, era el rey adecuado. Mi carta era también un homenaje por aquellos tiempos de primeriza ilusión laboral que precedieron sus logros posteriores.

Hecha esta elección y depositada ya la carta en Correos, los últimos e inesperados acontecimientos me exigen renovar mi misiva. He leído con preocupación el comunicado que han remitido los Reyes al Ateneo de Sevilla. Al parecer, tras adelantar la cabalgata para evitar la lluvia, Sus Majestades han solicitado—y cito literalmente— «cobijarse» en el caserón de la calle Orfila durante todo el cinco de enero, y la docta casa ha accedido de manera gustosa (e inconsciente) a tal petición. Como creo que conozco a Baltasar, sospecho que, con la euforia de la cabalgata, la comitiva de buenos amigos que le acompañan y una lluviosa jornada de libranza por delante, no aprovechará el 'cobijo' en tareas que enriquezcan el espíritu, sino en prolongar la fiesta más allá de los límites que dicta la prudencia. Ojalá que los compromisos de Baltasar no se pongan en riesgo.

No deben turbarse quienes le hayan escrito la carta a Gaspar, encarnado por Jesús García, fundador y dueño de la compañía logística Gar&Cia, con una flota de mil vehículos que garantizan la correcta entrega de los regalos. Gaspar es amante del flamenco y no rehúye la fiesta, pero dispone de medios acreditados para cumplir su cometido. Tampoco han de inquietarse quienes se consagran a Melchor, el reputado galeno Fernando de la Portilla, acostumbrado al rigor de las guardias.

Mi renovada carta apela a mi vieja relación con Baltasar para pedirle que adelante en lo posible la entrega de regalos, si puede ser, antes de iniciar el 'cobijo' real. Sé que los Reyes han dicho de manera taxativa en su comunicado que «ningún regalo llegará a las casas antes del seis de enero», pero en una jornada real tan excepcional, nada ocurrirá por saltarse también esa fecha. Queda además la esperanza de que Baltasar no haya perdido facultades y afronte de manera simultánea sus mil frentes abiertos –laborales y festivos– con plenitud y buen humor.