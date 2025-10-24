Decía Picasso que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Algo parecido le ha pasado a La Línea de la Concepción, una localidad asociada al tópico de la marginalidad, que ahora vive en la antesala de un cambio radical. El pasado junio se firmó ... el acuerdo entre España y Gibraltar que, a falta de publicarse en su integridad, ya establece la demolición final de la verja y una unión aduanera sólida. La noticia ha supuesto un boom inversor en el Peñón, desbloqueando proyectos que quedaron en suspenso tras la enorme incertidumbre generada en los años posteriores al Brexit. Esta misma semana, el Gobierno de Fabián Picardo ha organizado un cónclave en Londres para presentar las nuevas oportunidades de la Roca, que aspira a captar grandes fortunas del resto de Europa.

A La Línea están llegando desde hace meses, como efecto paralelo a este fenómeno, una oleada de inversores interesados en posicionarse en un territorio que crecerá en sintonía con esta nueva realidad diplomática de Gibraltar. El apogeo económico que vive la ciudad del Estrecho no llega solo por los azares de la geopolítica: es fruto de una estrategia a largo plazo. El alcalde Juan Franco comenzó hace ahora diez años la redacción de un Plan de Ordenación Urbana para convertir «una esquina olvidada de Andalucía en una bisagra entre la Costa del Sol, la Bahía de Algeciras y Gibraltar». En la hoja de ruta ya figuraba, por ejemplo, levantar una zona de servicios, negocios y turismo en torno al aeropuerto. La coincidencia del acuerdo con Gibraltar y el fin de la larga tramitación del nuevo PGOU han sido el pistoletazo de salida hacia un nuevo escenario.

En este momento se están promoviendo más de 1.000 viviendas en este término municipal, de las cuales 600 están en la zona de La Alcaidesa y las otras 400 en el entorno de la ciudad linense. «Existe un interés enorme por parte de empresarios del entorno de Gibraltar que saben con certeza el gran potencial de la ciudad», apunta el regidor. El otro vector de crecimiento es la tecnología. El Ayuntamiento se ha aliado con el empresario Carlos Creus Moreira, CEO de WiseKey (empresa de ciberseguridad que cotiza en el Nasdaq neoyorquino), y está desarrollando un centro tecnológico que aspira a captar empresas asociadas con la digitalización y la inteligencia artificial. El espejo en el que se mira Franco es Paco de la Torre. «Si Málaga cambió radicalmente gracias a una política vinculada a la tecnología, la cultura y el turismo de calidad, nosotros también podíamos intentarlo».

El alcalde linense lidera ahora un partido para presentarse al Parlamento autonómico. Frente a ello, Paco de la Torre renunció a cualquier ambición regional o nacional para centrarse en su proyecto. Al margen de su porvenir más allá del Estrecho, Andalucía necesita que ciudades como La Línea cambien radicalmente su imagen y demuestre que estamos en la tierra con más potencial de España.