El boom de La Línea

La ciudad del Estrecho vive un apogeo inversor tras el acuerdo de España con Gibraltar

Luis Montoto

Luis Montoto

Decía Picasso que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Algo parecido le ha pasado a La Línea de la Concepción, una localidad asociada al tópico de la marginalidad, que ahora vive en la antesala de un cambio radical. El pasado junio se firmó ... el acuerdo entre España y Gibraltar que, a falta de publicarse en su integridad, ya establece la demolición final de la verja y una unión aduanera sólida. La noticia ha supuesto un boom inversor en el Peñón, desbloqueando proyectos que quedaron en suspenso tras la enorme incertidumbre generada en los años posteriores al Brexit. Esta misma semana, el Gobierno de Fabián Picardo ha organizado un cónclave en Londres para presentar las nuevas oportunidades de la Roca, que aspira a captar grandes fortunas del resto de Europa.

