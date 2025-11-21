Suscríbete a
Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

tratos y contratos

¿Qué hay bajo nuestros pies?

Alemania le enseña el camino a España lanzando un fondo para apoyar proyectos mineros estratégicos

Luis Montoto

Luis Montoto

Alemania acaba de lanzar un fondo público de 1.000 millones de euros para respaldar proyectos mineros (tanto en extracción de mineral como en refino y reciclaje) para reducir la dependencia europea de materias primas críticas de terceros países. Junto a ello, también ha dotado ... un ambicioso plan de exploración de nuevos recursos minerales. ¿Debería aprender España de tales medidas? No solo eso, sino que va tarde.

