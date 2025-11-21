Alemania acaba de lanzar un fondo público de 1.000 millones de euros para respaldar proyectos mineros (tanto en extracción de mineral como en refino y reciclaje) para reducir la dependencia europea de materias primas críticas de terceros países. Junto a ello, también ha dotado ... un ambicioso plan de exploración de nuevos recursos minerales. ¿Debería aprender España de tales medidas? No solo eso, sino que va tarde.

La Comisión Europea declaró 'estratégicas' siete iniciativas mineras en España en proyectos de litio o tungsteno. Una parte de las mismas no encuentra financiación para arrancar en un mercado complejo y monopolizado por China. Si no logran capital europeo, ¿se dará la paradoja de que acaben comprados por capital chino? Tendría sentido un fondo español que dote de viabilidad inicial a estas empresas.

Y lo más importante: para que nuevos proyectos mineros puedan prosperar en el futuro, se requiere la certeza previa de la existencia de una determinada materia prima. Una de las inversiones de mayor riesgo consiste precisamente en la indagación y caracterización de nuevos yacimientos. Las firmas que se dedican a este rastreo —llamadas en el sector 'juniors'— cotizan en Bolsas especializadas de Canadá y Australia y tienen un componente especulativo altísimo. Es difícil saber qué tenemos realmente bajo los pies, aunque tenemos pistas. Según el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en Andalucía hay casi 2.000 potenciales reservas de 22 minerales críticos. Son áreas en las que existen evidencias documentadas… pero para conocer su verdadero potencial habría que realizar costosas campañas de investigación que raramente se acometerán si dependen exclusivamente de la iniciativa privada.

Daniel Torrejón, responsable de Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, resaltó en el Foro de Minerales Críticos organizado por Vocento en Huelva que uno de los objetivos del Gobierno es impulsar un gran Plan Nacional de Exploración. ¿Qué recursos y dotación tendrá? ¿Se va a incentivar con dinero público la investigación de minerales con foco en su potencial interés en el mercado? Si se modelizara bien tan solo un pequeño porcentaje de esas 2.000 reservas, el efecto tractor sobre la inversión privada sería exponencial. Y una vez que se detecte que un proyecto es viable, la mejor ayuda que puede prestar una administración pública es acelerar los procesos de tramitación. La patronal Primigea ha pedido que se destinen como mínimo 250 millones de euros a esta investigación, que deberían ejecutarse en iniciativas de colaboración público-privadas (para asegurar que se alinean con la demanda real).

El consejero Jorge Paradela está acelerando los denominados concursos de derechos mineros: adjudica áreas de investigación —denominadas cuadrículas mineras— a empresas del sector para la búsqueda de recursos. Si a esta política se le suma un plan nacional de exploración sensato (como el que exige Primigea), no estaríamos tan lejos de Alemania.