tratos y contratos

Atasco en la A49 y la AP4, da igual cuando leas esto

Hay infraestructuras en este país a las que se les han roto las costuras, pero es imposible solucionarlo cuando ni siquiera se reconoce el problema

Luis Montoto

AL mapa de las infraestructuras se le están rompiendo las costuras… y la situación solo puede ir a peor. Las áreas metropolitanas de Sevilla y Málaga sufren un evidente colapso diario, y las autovías que conducen a Huelva (a-49) y Cádiz (AP-4), así ... como la que atraviesa la Costa del Sol, padecen estos meses una situación límite. Tras el estallido de la crisis en 2008 —con la losa de una deuda pública desbocada— se abandonó la política de vivienda y la de obra pública, pensando además que tras el atracón de los años de la burbuja ya teníamos ladrillo y hormigón para toda la eternidad. Casi dos décadas después, estamos pagando las consecuencias de tanta falta de previsión.

